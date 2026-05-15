Límites para la IA y los chips de Nvidia: lo que hablaron Donald Trump y Xi Jinping al respecto

Trump aseguró que junto a su par chino esperan trabajar en las fronteras de esta tecnología, mientras que planteó que la venta de chips de la firma estadounidense depende del gigante asiático.

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que discutió con el líder chino Xi Jinping la posibilidad de establecer límites para la inteligencia artificial (IA), y agregó que los chips H200 de Nvidia también fueron parte de las conversaciones durante la cumbre de dos días en Beijing.

“Hablamos sobre posiblemente trabajar juntos en ciertos límites”, dijo Trump a periodistas a bordo del Air Force One el viernes, tras reunirse con Xi. Consultado sobre qué tipo de límites, respondió: “Los límites estándar de los que hablamos todo el tiempo”.

En la jornada previa, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, había adelantado que se abordaría este asunto. "La razón por la que podemos mantener conversaciones constructivas con los chinos sobre IA es porque llevamos la delantera", afirmó la autoridad económica que formó parte de la comitiva del viaje a Beijing. "No creo que estaríamos teniendo las mismas conversaciones si ellos nos llevaran tanta ventaja", agregó.

En EEUU, Tras el anuncio de Anthropic PBC sobre el potencial riesgo cibernético global asociado a su modelo Mythos, funcionarios de gobierno han indicado que explorarán la posibilidad de abrir un nuevo canal de comunicación para discutir regularmente asuntos relacionados con IA.

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La venta de chips de Nvidia depende de China

Las restricciones de Estados Unidos a la venta de tecnología sensible a China han sido durante años un punto de fricción entre las dos mayores economías del mundo. En diciembre, Trump acordó permitir que Nvidia exportara sus chips de IA H200 a clientes chinos, una flexibilización relevante de las medidas destinadas a contener el desarrollo de inteligencia artificial en China. Sin embargo, hasta ahora esa decisión no se ha traducido en nuevos negocios para la compañía ni para otros fabricantes estadounidenses de chips.

Trump dijo el viernes que China no ha aprobado compras de los chips H200 “porque decidieron no hacerlo, quieren desarrollar los suyos propios”. Sin entregar más detalles, agregó que "el tema surgió y creo que algo podría pasar en ese frente”.

El CEO de Nvidia, Jensen Huang, fue parte de la comitiva de 17 líderes empresariales que compañaron al mandatario en la visita oficial.

Aunque el Gobierno central chino lleva años criticando los controles de exportación estadounidenses sobre tecnología avanzada, Beijing también busca alcanzar autosuficiencia en semiconductores y fortalecer a campeones nacionales como Huawei Technologies Co. El año pasado, China rechazó importaciones de chips de IA menos avanzados de Nvidia, conocidos como H20.