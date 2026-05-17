Dos gigantes navieras suspenden las reservas con destino a Cuba tras decreto de EEUU
CMA CGM y Hapag-Lloyd anunciaron la suspensión de su tráfico en la isla debido a las sanciones interpuestas por el gobierno de Trump.
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Los gigantes navieros CMA CGM y Hapag-Lloyd han suspendido todas las reservas con destino a Cuba o procedentes de este país hasta nuevo aviso, informaron por separado el domingo, con ambos citando un decreto de Estados Unidos emitido el 1 de mayo.
"Tras el decreto estadounidense emitido el 1 de mayo, CMA CGM ha decidido suspender sus reservas con destino o procedencia de Cuba hasta nuevo aviso", dijo el gigante naviero francés en un comunicado. Añadió que estaba "siguiendo de cerca la situación" y que adaptaría sus operaciones de conformidad con la normativa aplicable.
Un portavoz de Hapag-Lloyd dijo que la compañía alemana también suspendía los pedidos con destino a Cuba "debido a los riesgos de incumplimiento asociados al decreto del presidente de EEUU del 1 de mayo".
El Gobierno cubano no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
La suspensión temporal de nuevos pedidos por parte de dos de las mayores navieras del mundo podría poner en peligro hasta el 60% del tráfico marítimo de Cuba en términos de volumen, según dos fuentes con conocimiento directo de la situación, lo que supondría un duro impacto para un país que ya se encuentra al borde del colapso en medio de un bloqueo petrolero estadounidense que ha privado a la isla de combustible.
El transporte de mercancías desde China sería el más afectado por la orden, según las fuentes. El norte de Europa y el Mediterráneo también se verían gravemente afectados, añadieron las fuentes, aunque todo el transporte marítimo mundial hacia Cuba se vería afectado.
El decreto de Trump del 1 de mayo amplió las sanciones estadounidenses existentes sobre el comercio con Cuba para incluir a "cualquier persona extranjera" que opere en los sectores de "energía, defensa y material relacionado, metales y minería, servicios financieros o seguridad de la economía cubana, o cualquier otro sector de la economía cubana".
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