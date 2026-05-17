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Dos gigantes navieras suspenden las reservas con destino a Cuba tras decreto de EEUU

CMA CGM y Hapag-Lloyd anunciaron la suspensión de su tráfico en la isla debido a las sanciones interpuestas por el gobierno de Trump.

Por: Reuters

Publicado: Domingo 17 de mayo de 2026 a las 16:00 hrs.

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<p>Dos gigantes navieras suspenden las reservas con destino a Cuba tras decreto de EEUU</p>

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