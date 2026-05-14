La compañía de chips de inteligencia artificial Cerebras sube 75% en su debut bursátil tras el mayor OPA del año

La compañía, que tiene como clientes a OpenAI y Amazon, pasará a formar parte de un creciente grupo de fabricantes de chips listados en bolsa que buscan desafiar al líder del mercado, Nvidia.

Las acciones de Cerebras Systems se dispararon 75% en su debut en bolsa, luego de recaudar US$ 5.500 millones en la mayor oferta pública de adquisición (OPA) en lo que va del año, reflejando el creciente apetito de los inversionistas por los centros de datos de inteligencia artificial y los chips que los impulsan.

Los títulos de la firma con sede en Sunnyvale, California, moderaron ganancias iniciales y cotizaban a US$ 314 a las 15 horas con 49 minutos de Nueva York de este jueves, por encima del precio de colocación de US$ 185 por acción, luego de haber sido suspendidos temporalmente por volatilidad. La apertura bursátil de Cerebras recaudó casi 60% más que su meta inicial y se fijó por encima del rango previamente informado, que había sido revisado al alza el lunes.

La negociación le otorga a Cerebras una valorización bursátil de US$ 69.700 millones, considerando las acciones en circulación detalladas en sus documentos regulatorios. Al incluir acciones restringidas, opciones y warrants, la valoración totalmente diluida asciende a unos US$ 86 mil millones.

Los inversionistas están volcando recursos hacia compañías como Cerebras, que podrían beneficiarse de los miles de millones de dólares que los principales hyperscalers han comprometido para expandir capacidades de inteligencia artificial.

Cerebras está preparada para seguir desarrollando su singular tecnología de cómputo para IA, con el objetivo de posicionarse entre los principales proveedores de tecnología en ese lucrativo mercado, señaló su director ejecutivo, Andrew Feldman. Según explicó, la compañía tiene la capacidad de producir tokens con mayor rapidez, las unidades básicas de datos utilizadas en los modelos de lenguaje de gran escala.

“Estamos recién al comienzo de que la IA sea útil. Y mientras más útil sea, más tokens se necesitarán. Y nosotros fabricamos el token más rápido”, dijo Feldman en una entrevista con Bloomberg News.

La OPA es el mayor desde la colocación de Medline por US$ 7.200 millones en diciembre, según datos recopilados por Bloomberg. También es la mayor apertura bursátil de una empresa de semiconductores en la historia de Estados Unidos, superando los US$ 5.230 millones levantados por Arm Holdings en 2023.

La acción abrió en US$ 350, lo que representa un salto inicial de 89% respecto del precio de la OPA, el mayor desde 2000 para una oferta superior a US$ 2 mil millones, según los datos.

La OPA de Cerebras registró una sobredemanda superior a 25 veces, indicó Feldman en una entrevista con Bloomberg Television. “Estamos enormemente orgullosos, entusiasmados y listos para volver al trabajo y comenzar con la próxima gran innovación”, afirmó.

Al precio de colocación de US$ 185 por acción, la participación de Feldman en Cerebras estaba valorada en US$ 1.900 millones.

La compañía buscó moderar la demanda solicitando a inversionistas institucionales que especificaran tanto la cantidad de acciones deseadas como el precio máximo que estaban dispuestos a pagar, según informó previamente Bloomberg News.

Arm Holdings y su controlador SoftBank habrían explorado la compra de Cerebras semanas antes de la apertura bursátil, de acuerdo con personas familiarizadas con el asunto.

El desafío a Nvidia

Cerebras pasará a formar parte de un creciente grupo de fabricantes de chips listados en bolsa que buscan desafiar al líder del mercado, Nvidia. La empresa fabrica chips de gran tamaño que permiten a los computadores especializados donde operan procesar enormes volúmenes de datos. Según Feldman, su hardware ejecuta modelos de IA más rápido que Nvidia.

La firma ha ganado tracción a medida que el mercado de inteligencia artificial se enfoca cada vez más en entregar respuestas a consultas de manera más veloz y ejecutar modelos de IA a alta velocidad. Es un segmento donde Nvidia es vista con menor dominio, pese a haber desembolsado US$ 20 mil millones por la tecnología y el equipo de la rival de Cerebras, Groq. Alphabet Inc., matriz de Google, también anunció el mes pasado un producto orientado al mercado de inferencia.

“La inferencia rápida será una parte fundamental del mercado de inferencia. Tenemos una oportunidad de capturar una porción relevante. Debemos ejecutar bien. Tenemos mucho trabajo por delante”, dijo Feldman.

En su entrevista con Bloomberg TV, el ejecutivo sostuvo que Cerebras es más rápida “por un orden de magnitud”. “Somos 15 veces más rápidos que el competidor más cercano, y como la IA se ha vuelto útil, todos quieren velocidad”, afirmó. “Nadie quiere esperar”.

Los chips de la compañía ya están siendo utilizados por OpenAI, que lanzó su primer modelo basado en chips de Cerebras en febrero. Un acuerdo firmado este año otorgó a la creadora de ChatGPT 33,4 millones de warrants sobre acciones de Cerebras, algunos sujetos a condiciones como fechas de entrega de capacidad computacional y que la valorización bursátil de la empresa supere los US$ 40 mil millones, según los documentos regulatorios.

Además, Amazon indicó este año que planea utilizar los chips de Cerebras junto con sus procesadores Trainium. Ambas compañías firmaron un term sheet vinculante y trabajan en el acuerdo definitivo, señaló Feldman.

“Tenemos plena confianza en que serán un enorme canal para nosotros y un socio para llevar nuestra tecnología a grandes y medianas empresas alrededor del mundo”, dijo.