Trump dice que Estados Unidos comenzará a guiar a los barcos atrapados a través del estrecho de Ormuz

Según el Wall Street Journal, que citó a un funcionario estadounidense anónimo, esta nueva iniciativa no cuenta actualmente con escoltas de la Armada estadounidense, sino que se trata de un proceso de coordinación entre países, compañías de seguros y organizaciones navieras.

El Presidente Donald Trump anunció que Estados Unidos comenzará a guiar a algunos buques neutrales atrapados en el Golfo Pérsico a través del Estrecho de Ormuz a partir del lunes.

"El movimiento de los barcos solo busca liberar a personas, empresas y países que no han hecho absolutamente nada malo; son víctimas de las circunstancias", escribió Trump el domingo en una publicación en redes sociales. "Si de alguna manera se interfiere con este proceso humanitario, lamentablemente, habrá que actuar con firmeza contra esa interferencia".

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Según el Wall Street Journal, que citó a un funcionario estadounidense anónimo, esta nueva iniciativa no cuenta actualmente con escoltas de la Armada estadounidense, sino que se trata de un proceso de coordinación entre países, compañías de seguros y organizaciones navieras.

Trump afirmó que los representantes estadounidenses están manteniendo "conversaciones muy positivas" con Irán que podrían conducir a algo "muy positivo para todos", pero no ofreció detalles adicionales.

Anteriormente, Trump había sugerido que la última propuesta de paz de la República Islámica podría no ser suficiente para satisfacerlo, ya que los esfuerzos para poner fin al conflicto aún no han mostrado avances.

Irán anunció el domingo que está revisando la respuesta de Estados Unidos a su reciente plan de 14 puntos, según informó la televisión iraní, citando a un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores.

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Al anunciar su última medida respecto al estrecho de Ormuz, Trump afirmó que los barcos que se beneficiarían de este programa -que denominó «Proyecto Libertad»- cuentan con tripulaciones numerosas que se están quedando sin alimentos y otros artículos de primera necesidad mientras esperan un paso seguro por el estrecho. Añadió que varios países han solicitado ayuda a Estados Unidos para liberar sus barcos.

“En todos los casos, dijeron que no regresarán hasta que la zona sea segura para la navegación, y todo lo demás”, escribió Trump.

Cientos de buques cisterna, graneleros y cargueros siguen varados en el Golfo, y los países de la región han paralizado gran parte de su producción petrolera, ya que no hay dónde almacenar los nuevos suministros.

Los precios de la energía se han disparado debido al bloqueo del estrecho de Ormuz, la vía marítima al sur de Irán por donde normalmente fluye aproximadamente una quinta parte del petróleo y el gas natural licuado del mundo. Esto ha generado preocupación en la Casa Blanca ante la posibilidad de que los republicanos sufran una importante derrota en las elecciones de mitad de mandato de noviembre, mientras los estadounidenses lidian con los altos precios de la gasolina.

El estrecho de Ormuz sigue siendo el punto álgido del estancamiento. Después de que Irán cerrara de facto el estrecho, Estados Unidos impuso un bloqueo naval a los puertos de la República Islámica, con el objetivo de asfixiar su economía y frenar las exportaciones de petróleo.