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Expertos y ANP alertan que artículo que suma una excepción a la Ley de Propiedad Intelectual afectará los derechos de autor de la prensa

El artículo 8° permitirá que terceros usen grandes volúmenes de datos -texto, sonido e imagen- sin pagar derechos de autor, siempre y cuando la actividad “no sea una explotación encubierta de las obras protegidas”.

Por: M. Zecchetto y A. Rivera

Publicado: Jueves 23 de abril de 2026 a las 10:20 hrs.

propiedad intelectual gobierno Proyecto de ley Kast
<p>La ley de Reconstrucción Nacional incorporó un artículo de IA que permitiría usar obras periodísticas sin pagar derechos.</p>

La ley de Reconstrucción Nacional incorporó un artículo de IA que permitiría usar obras periodísticas sin pagar derechos.

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