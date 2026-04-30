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Desde comprar fundo de Tompkins hasta armar productora de cine: Los aterrizajes del empresario Charlie Clark en Chile

Oriundo de Texas, donde tiene un bullante negocio de venta de autos, viene seguido a nuestro país. Razones tiene; entre ellas, el fundo Reñihué, que le compró a los Tompkins en 2017 por US$ 9 millones y donde desarrolla un proyecto de conservación. Ahora busca un terreno en Torres del Paine. “Muchas cosas pasaron conmigo en Chile, más que nada una gran conexión con la tierra”, explica. En Santiago armó una productora cuyo nuevo desafío es un documental sobre ovnis.

Por: Patricio De la Paz

Publicado: Sábado 2 de mayo de 2026 a las 21:00 hrs.

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<p>Desde comprar fundo de Tompkins hasta armar productora de cine: Los aterrizajes del empresario Charlie Clark en Chile</p>

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