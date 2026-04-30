Warren Buffett envía un mensaje contundente sobre el riesgo del mercado

El indicador Buffett se ha disparado muy por encima del porcentaje que el inversionista más reputado del mundo considera zona de riesgo.

El indicador Buffett, que mide el valor total de las acciones estadounidenses según el porcentaje del PIB, tal y como explica la firma GuruFocus, se sitúa actualmente en el 227%. Esto representa aproximadamente una sexta parte por encima del umbral del 200% que el propio Buffett identificó como zona de riesgo.

Buffett expuso por primera vez este indicador que ha utilizado durante toda su vida en un artículo que publicó en Fortune en 2001, durante el estallido de la burbuja puntocom. "Si la relación se acerca al 200%, como ocurrió en 1999 y 2000, la cosa está fea en el mercado", escribió.

El Indicador ha superado con creces ese nivel, tal y como recoge la newsletter estadounidense The Street, por lo que habría que tener cuidado en estos momentos a la hora de invertir.

Análisis de Fortune

Según el análisis de Fortune sobre el indicador de Buffett, existen dos problemas que se agravan en la actualidad. El primero es la concentración de las ganancias corporativas.

Las ganancias representan ahora el 12% del PIB, muy por encima del promedio histórico del 7% al 8%, según la publicación. Los analistas más optimistas argumentan que esto justifica el nivel actual de la cotización del mercado.

Sin embargo, el contraargumento a este aspecto es más convincente: los márgenes elevados atraen a la competencia, lo que eventualmente reduce los precios y comprime las mismas ganancias por las que los inversores pagan una prima.

Según el Premio Nobel de Economía, Milton Friedman: "Las ganancias corporativas sobre el porcentaje de la renta nacional no pueden superar su porcentaje histórico del PIB durante largos periodos", señaló Fortune.

El segundo problema es la valoración. La relación precio-beneficio del S&P 500, basada en las ganancias netas GAAP (Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados) del primer trimestre pronosticadas, supera ahora los 28 veces, aproximadamente dos tercios por encima del promedio de los últimos 100 años, que ronda los 17 veces.

Esto significa que los inversionistas están pagando mucho más por cada dólar de las ganancias de las empresas.

Con todo ello, el indicador Buffett ve claros niveles de riesgo actualmente en el mercado que deberían tener en cuenta los inversores.

Consecuencias nefastas

Durante las dos últimas veces que el indicador Buffett alcanzó estos máximos, las consecuencias fueron nefastas en las bolsas mundiales. Fortune hizo un seguimiento de ambos episodios. Cuando el Indicador alcanzó un máximo del 200% durante la burbuja de las puntocom en marzo de 2000, el S&P 500 acabó cayendo aproximadamente a la mitad desde sus máximos.

Cuando volvió a superar ligeramente el 200% en noviembre de 2021, provocó un descenso del 19% antes de estabilizarse. Con un 227% en la actualidad, las cosas pintan mal en el parqué, según el informe, aunque esto no garantiza un desplome inmediato.

Tras su retirada

Casi un año después de que el reputado inversor conocido como el "Oráculo de Omaha" anunciara su retirada de su puesto de presidente de Berkshire Hathaway, las acciones de la compañía han experimentado en bolsa uno de sus peores períodos de rendimiento en comparación con el S&P 500 en toda su historia.

Desde que Buffett anunció su jubilación en la junta general de accionistas del 2 de mayo de 2025, las acciones de clase A de Berkshire han caído alrededor de un 13%, mientras que el S&P 500 ha obtenido una rentabilidad de aproximadamente el 26% en el mismo periodo, lo que supone una diferencia de casi 40 puntos porcentuales.

Desde 2026, las acciones han bajado un 6% hasta los US$ 470, mientras que el S&P 500 ha subido alrededor de un 4% desde el inicio de enero.

Ahora bien, los analistas creen que estos retrocesos pueden dejar una oportunidad de compra. Las cinco firmas que cubren su cotización en Bolsa creen que hay que estar en el valor. Dos aconsejan comprar y las otras tres, mantener en cartera. De media, el consenso de expertos consultado por Bloomberg otorgan al valor un precio objetivo de 523,40 dólares, un 12% superior a su cotización actual.