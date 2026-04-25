Los reservados cambios en la matriz del Grupo Matte

“No me estoy jubilando”, fue la frase que usó Bernardo Matte Larraín hace una semana para explicar el porqué de su salida del directorio de Bicecorp, la matriz de los negocios financieros del grupo Matte, aludiendo a que se requería dar espacio a un integrante independiente, de acuerdo con la normativa regulatoria, puesto que recayó en Catalina Mertz.



Y, en efecto, este alejamiento de Bernardo Matte de aquella sociedad, está lejos de significar siquiera un preámbulo de retiro. Con 70 años cumplidos el 21 de agosto del año pasado, el menor de los tres hermanos controladores de este grupo empresarial -junto a Patricia y Eliodoro Matte Larraín- sigue muy activo.



Se mantiene en otros tres directorios operativos, en Entel -donde acaba de renovar presencia por el período de los próximos tres años, hasta 2029-, en la presidencia de El Volcán y en la mesa del banco Bice, donde hay mucho trabajo por hacer. En esta entidad, dicen cercanos al empresario, todavía no culmina el proceso de integración con el grupo Security, con el que se fusionó el año pasado. Si bien esta fusión debutó desde el punto de vista legal en noviembre pasado a nivel de bancos, Bernardo Matte está encima de que este proceso fluya, pues esta combinación de negocios todavía está en la mitad y aún le restan bastantes etapas que quemar -un año más estimativo-, porque aún falta la fusión de sistemas y la informática entre ambas entidades, sucursales, y captar las sinergias. Todas tareas a la que Matte ha estado abocado, considerando que él jugó un rol protagónico y fue el directo negociador por los Matte en esta fusión con el grupo Security, y cuya consecuencia fue que la entidad bancaria casi se duplicó de tamaño, quedando con más de 400 mil clientes.



“La fusión recién va en la mitad. Y es un desafío en el que él quiere estar, de culminar todo el proceso. En el Bice, Bernardo Matte está en todo”, dicen cercanos al empresario, un exalumno del Saint George’s -es un miembro más de los fundadores de Casa OGA, la sede de los exalumnos que acaba de inaugurarse el jueves- e ingeniero comercial de la Universidad de Chile.



Pero, además, aguas arriba, Bernardo Matte sigue presidiendo Forestal O’Higgins. Esta es la matriz última de los negocios de los Matte, donde todo “se cocina”, y se toman las decisiones que luego se plasman en los negocios operativos del grupo, en Empresas CMPC, el ya mencionado grupo financiero Bicecorp, y la eléctrica Colbún. Y bajo este liderazgo es que en Forestal O’Higgins se forjó un cambio de CEO, que dio paso a un recambio generacional y a un tiraje interno a la chimenea, con la llegada de un ejecutivo que venía de Bice, y, por tanto, muy cercano a este único Matte Larraín que no se ha retirado del manejo de los negocios.

Coetáneo a la tercera generación

En el directorio de Forestal O’Higgins cohabitan cinco integrantes. Tres son de la familia, uno por cada rama de los hermanos Patricia, Eliodoro y Bernardo Matte Larraín, hijos de Eliodoro Matte Ossa y María Larraín Vial. Y dos externos, Álvaro Fischer y Felipe Joannon. El único activo de esta generación Matte es Bernardo Matte Larraín, quien preside este buque desde el retiro de su hermano Eliodoro de ese cargo, en 2021, acompañado en la mesa por sus sobrinos Bernardo Larraín Matte (hijo de Patricia) y Jorge Matte Capdevila (hijo de Eliodoro), quien hace unos meses intercambió roles con su hermano Eliodoro Matte Capdevila (hoy su suplente). El suplente de Bernardo Matte es su hijo Bernardo Matte Izquierdo, y el suplente de Bernardo Larraín Matte es su hermano Jorge Gabriel Larraín Matte.



Pero en forma más reciente y en completa reserva en esta matriz del grupo -que no está listada en la CMF-, han acontecido más cambios en su gobernanza. Este año llegó un nuevo CEO, Simón Silva Lozano, quien reemplazó en el cargo a un histórico en el grupo Matte, Joaquín Izcúe Elgart, quien pasó a desempeñarse como gerente general en Minera Valparaíso y en Forestal Constructora y Comercial del Pacífico Sur, Pasur. Estas dos son las sociedades holding que dependen de Forestal O’Higgins y de las que, a su vez, se descuelgan las participaciones (la tenencia de las acciones) en las compañías operativas del grupo, CMPC y Colbún. Izcúe llegó a Pasur tras el retiro de Jaime Fuenzalida en el cargo.



Silva Lozano es un ejecutivo que viene del riñón del grupo, y con especial experiencia en el sector financiero del mismo. Ingeniero comercial de la Universidad de Chile, tras partir laboralmente como analista en Netgociando y en Endesa Chile, pronto ingresó como analista senior de inversiones a Bicecorp, para luego ir escalando posiciones en diversas empresas. Se desempeñó en Bice Vida como porfolio manager y subgerente de inversiones.



Y tras partir a un MBA a Kellogg School of Management, en Estados Unidos, en 2018 regresó al grupo ascendido a la matriz, Forestal O’Higgins, como gerente de Inversiones Corporativo, mientras en paralelo se instalaba en el directorio de Security, en 2025, participando de este modo en el proceso de fusión de este grupo con el grupo Bice. Con su paso a ser CEO de Forestal O’Higgins, el cargo de Silva Lozano fue ocupado por Diego Guzmán Delorenzo, un ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile, quien había llegado a Forestal O’Higgins como analista de inversiones, en 2019.



El grupo ejecutivo de Forestal O’Higgins lo integra también otro de los hijos de Bernardo Matte, Francisco Matte Izquierdo, abogado PUC y con un MBA en Chicago, quien está al mando de la gerencia de Desarrollo de esta sociedad holding, y Nicolás Mizón, un exconsultor tributario de EY, en la gerencia legal y tributaria.



Personas enteradas de la estructura interna de Forestal O’Higgins indican que este rebaraje es “relevante”, y fue concebido y decidido por unanimidad en esta compañía, porque viabiliza un recambio generacional. Silva Lozano, que acaba de cumplir 40 años en enero, es coetáneo con la tercera generación de los Matte. Pero además da una señal de tiraje interno a la chimenea, en un contexto en que por norma autodefinida en el grupo se maneja un límite de 65 años para el retiro de los ejecutivos, pauta que ha admitido excepciones, pero que en general cumplen. Otro guarismo que en el grupo está presente son los 75 años que se consideran como condición para dar un paso al costado a nivel de cargos directivos, aunque “esto no está escrito en piedra”, puntualizan cercanos al grupo Matte.



Pero más allá de las formalidades de títulos y cargos, personas que conocen del cambio dicen que Silva Lozano ensambla perfecto con Bernardo Matte, pues ambos se conocen y han trabajado juntos hace años y son muy afines por haber compartido todo este tiempo en el ámbito financiero. “Fue un cambio que se fue programando desde hace mucho tiempo. Joaquín está cumpliendo la edad de 65 años y asumió un financiero de la nueva generación. Y se movió el tablero. Simón es un cabro joven que llegó a un cargo muy relevante dentro de la organización. Es una persona formada en casa y muy capaz”, describe un cercano al grupo.

Bernardo y Francisco

Por supuesto que, de la rama familiar de Bernardo Matte, los Matte Izquierdo, los dos hijos varones ya se han sumado en relevo de su padre en otros varios directorios, cada uno en las dos principales empresas operativas: Bernardo, en Empresas CMPC, y Francisco, en Colbún. El primero, abogado de la UAI y con posgrado en la Universidad de Pensilvania, también participa en los directorios de Minera Valparaíso y en Pasur. Pero, en paralelo, ha desarrollado su propia veta emprendedora, como partícipe de la firma Sur Realista, inserta en el mundo inmobiliario, arquitectura y corretaje, enfocada en predios en el sur de Chile, donde además de ser socio, integra el directorio junto a Tomás Franke, Ignacio Cruz y Juan Navarro.

La tercera integrante Matte Izquierdo, Sofía, psicóloga PUC y con un posgrado en Harvard -un máster en Educación-, no participa en los directorios de las compañías del grupo, pues profesionalmente se desarrolló en su propia área, primero en la red de colegios SIP y luego a través de Estudio Farol.

¿Y la cuarta generación?

De los integrantes de la cuarta generación de la familia Matte, se sumó un primer integrante a los negocios: José Tomás Eyzaguirre Larraín, hijo de María Patricia Larraín Matte y Juan Carlos Eyzaguirre. Exalumno de la UDD, tras trabajar en compañías como Komax, CBRE y Banchile, partió a hacer un MBA a la Universidad de Colorado Boulder, en Estados Unidos.



Y a su regreso a Chile, se sumó no sólo al family office de su rama familiar que viene de Patricia Matte -Olivo Capital, en el comité de inversiones-, sino también a Empresas CMPC. Personas que conocen esta integración indican que su rol en esa compañía está en el área pulpa, fogueándose en el departamento de planificación comercial e inteligencia de marketing, sin cargo. Desde abajo. “En la tropa”, dice un cercano al grupo.