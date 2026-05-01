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Chris Miller, autor de Chip War: "¿Quién te da menos miedo que te espíe? Porque vas a ser espiado”

Ad portas de llegar a Chile para exponer en La Otra Mirada, el experto en geopolítica y autor del best seller habla del riesgo global si cae Taiwán; de cómo Silicon Valley está subestimando a los chinos; asegura -con convicción- que Nvidia no es una burbuja; y sobre la guerra en Irán asegura: “EEUU perdió la guerra, muy claramente”.

Por: María José Gutiérrez

Publicado: Sábado 2 de mayo de 2026 a las 10:00 hrs.

chips tecnología Irán María José Gutiérrez
<p>Chris Miller, autor de Chip War: "¿Quién te da menos miedo que te espíe? Porque vas a ser espiado”</p>

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