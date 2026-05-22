La periodista francesa que se infiltró en el círculo íntimo del Ayatolá en Irán

Sentada en el lobby del Wyndham Santiago Pettra de Lo Barnechea, donde se hospeda en su primera visita a Chile en el marco de una gira por Latinoamérica en favor de la causa israelita, Catherine Pérez-Shakdam recuerda la noche que marcó su vida.

Es marzo de 2017 y en Teherán, la capital de Irán, hay tres convoyes afuera de un hotel esperándola para llevarla a una reunión personal con el líder supremo de Irán, Ali Khamenei. No lo saben ni los guardias, ni el jefe de propaganda iraní que armó la reunión, ni mucho menos el ayatolá, pero Pérez-Shakdam es una periodista judía infiltrada en Irán.

Había llegado semanas antes a Teherán invitada por el circuito mediático cercano al régimen. Según cuenta, primero asistió a ceremonias oficiales y reuniones políticas. Esa noche, dice, un hombre llegó al hotel y le avisó que debía prepararse.

Al llegar el lugar no era el palacio presidencial: “Era como un salón de matrimonios, un edificio bajo, gris cemento, sin nada especial”, cuenta. Entró por una puerta metálica hasta una sala decorada con fotografías de Ruhollah Khomeini y Ali Khamenei, muebles antiguos y luces fluorescentes. En el centro había una silla. “Me dijeron: ‘Tú te sientas en el suelo. Él va a venir. No lo mires. Sólo le hablas si te hace una pregunta directa. Tus respuestas tienen que ser muy cortas’”.

Junto con ella había una mujer joven en la sala, ya que no podía permanecer sola con un hombre y varios guardias. Khamenei habló mediante un traductor. La reunión, dice, duró entre 20 y 30 minutos. En esa conversación, afirma, el ayatolá le preguntó si entendía el significado del lema “muerte a América”. Ella respondió utilizando la explicación oficial del régimen: que era una consigna política y no literal. Luego, según relata, Khamenei dijo: “¿Crees que Dios es un tirano maníaco?”. Ella dijo que no. Y él respondió: “Entonces, ¿por qué la gente se queja de mí y me llama así cuando tomo vidas que están en contra de Dios?”.

Acercándose a los altos mandos en Irán

Catherine Pérez-Shakdam nació en Francia en una familia judía sefardí. Su madre murió cuando tenía 11 años y su padre la envió a un internado. A los 18 se mudó al Reino Unido para estudiar en la London School of Economics. Fue ahí donde conoció en 2000 al hombre con el que se casaría: un musulmán sunita originario de Yemen.

“Era muy secular. Nunca pensé que la religión pudiera ser un impedimento para elegir marido. Pensaba que todos podíamos vivir juntos. Mi idea del islam era la que existía hace 20 años, cuando la gente en Francia también era bastante secular”, recuerda.

La pareja vivió en Londres y tuvo dos hijos. Según cuenta, los primeros cinco años del matrimonio la diferencia cultural no fue un problema. En ese tiempo viajaron varias veces a Yemen. “Mi primera impresión fue que la gente fue amable conmigo, porque cuando uno va de visita todo está bien. Pero cuando te mudas a Yemen, las cosas cambian”.

En Yemen, afirma, comenzaron los intentos para convertirla al islam. “Fueron violentos, abusivos, horribles. Cada vez que decía que no, tenía que pagar un precio”.

Fue en esos años, cuenta a DF MAS, cuando comenzó a interesarse obsesivamente por entender el antisemitismo y el antisionismo en Medio Oriente. Dice que observó cómo operaban los hutíes y cómo la influencia iraní penetraba Yemen. “Quería saber de dónde venía, quién estaba detrás, de dónde salía el dinero”.

Entonces empezó a estudiar el islam chiita y la estructura ideológica de la República Islámica. Leía el Corán, aprendió códigos culturales y comenzó a escribir artículos políticos. Según cuenta, el punto de partida fue en 2004: “Empecé a escribir artículos criticando la intervención de Estados Unidos en Irak”.

Esos textos comenzaron a circular en medios vinculados al eje iraní, de Press TV a The Tehran Times y Tasnim News Agency, Mehr News Agency, Mashregh News y Kayhan. Según relata, el objetivo era ganar legitimidad dentro de ese circuito. “El régimen iraní piensa de forma muy binaria: si criticas a Estados Unidos, debes ser pro régimen”.

Luego llegó Russia Today. “Aprendí que RT funciona como terreno neutral. Si llegas ahí y sigues diciendo lo mismo que decías en otros canales, ellos piensan que realmente lo crees”.

Dice que nunca sospecharon que fuera judía porque mantenía el apellido de su exmarido yemení después del divorcio en 2010. “Los musulmanes dejaron de hacer preguntas. Sólo su familia cercana sabía que yo era judía. El resto asumía que yo era musulmana”.

Así la periodista entró al círculo cercano de propaganda iraní a través de la conferencia New Horizon, organizada por Nader Talebzadeh, cineasta, operador mediático y uno de los hombres más influyentes del aparato comunicacional del régimen. Según Catherine Pérez-Shakdam, la conferencia funcionaba como una plataforma de reclutamiento ideológico y networking internacional organizada por el aparato propagandístico iraní. Dice que ahí reunían a periodistas, académicos, activistas, conspiracionistas y figuras antiestadounidenses o antiisraelíes de distintos países.

En total, afirma haber viajado a Irán cerca de 10 veces entre 2017 y 2019, nunca por más de dos semanas. Fue en la primera cuando conoció al ayatolá. Luego la llamaron y le preguntaron si quería escribir para la página web de Khamenei, lo que, según ella, “es lo más grande que le puede pasar a alguien cercano al régimen”.

El encuentro con el expresidente

Mientras avanzaba en ese mundo, llevaba otra vida paralela. En Yemen, dice, crió a sus hijos intentando mantener prácticas judías sin exponerse. “Como nuestras historias son parecidas a las de ellos, yo las convertía en cuentos de hadas para que mis hijos aprendieran judaísmo y sus principios sin ponerse en peligro”.

El mismo año, 2017, trabajando para RT, logró entrevistar al expresidente iraní Ebrahim Raisi durante la campaña presidencial. Según cuenta, RT no lograba conseguir autorización, por lo que llamó directamente al periodista y cineasta Nader Talebzadeh. “Me dijo: ‘No hay problema, ven a Irán’”.

Dice que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica intentó quitarle el pasaporte hasta que Talebzadeh apareció en persona para intervenir. Después pasó el día siguiendo a Raisi en campaña y regresó en su avión privado. En esa conversación, asegura, Raisi le dijo una frase que luego recordaría cuando ganó la presidencia: “Voy a perder esta, pero ganaré la próxima”.

Raisi efectivamente perdió esa elección presidencial y ganó en junio de 2021.

Sacarse la máscara

Según Pérez-Shakdam, el desgaste de su vida paralela comenzó a fines de 2018. El régimen le pidió escribir una biografía política para reconstruir la imagen pública de Raisi: “Querían que lo reinventara como si caminara sobre el agua, pero ya había acumulado demasiado odio hacia el régimen porque había visto lo que hacen a niños, mujeres y hombres”, asegura.

La pandemia le permitió comenzar a desaparecer gradualmente. Hasta que Raisi ganó la presidencia y comenzó a ser presentado en algunos medios occidentales como un reformista, fue ahí cuando Pérez-Shakdam decidió publicar un artículo en The Times of Israel relatando su experiencia dentro del aparato iraní. Según cuenta, el texto demoró cerca de dos meses en provocar repercusiones internas dentro de Irán.

“Cuando el régimen se enteró, Nader fue llamado primero a su oficina y luego al cuartel de inteligencia en Teherán. Cuando salió, tuvo un ataque al corazón y cayó muerto”. El mismo día, relata, la francesa recibió un mensaje de la esposa de Nader. “Me dejó un mensaje diciendo: ‘Dime que no es verdad’. No contesté”.

Tras la publicación de sus artículos, comenzó una campaña pública en su contra en Irán. Fue acusada de ser agente del Mossad y algunos dirigentes iraníes aseguraron que había tenido relaciones sexuales con cientos de altos funcionarios del régimen. Ella lo niega hasta hoy. “Me dio risa porque los números cambiaban. Decían que tenían videos. Yo decía: ‘Por favor, muéstrenmelos. Quiero verlos’”.

En sus primeras apariciones públicas posteriores a la ruptura con Irán, Pérez-Shakdam dio múltiples entrevistas donde negó haber sido una infiltrada y sostuvo que inicialmente había sido utilizada por el régimen por ingenuidad política y por desconocer la profundidad ideológica de la República Islámica.

Hoy explica esa contradicción como una estrategia de supervivencia frente a posibles represalias de Irán.

Con el paso de los años, decidió contar otra versión, la que hoy relata para DF MAS: “Ahora estoy recuperando mi verdad. Si la gente me cree o no, no me importa”.

Actualmente Pérez-Shakdam trabaja como analista geopolítica especializada en Medio Oriente. Además dirige el Forum for Foreign Relations, un think tank británico enfocado en estrategia geopolítica. La semana pasada llegó a Chile como parte de una gira por comunidades judías del Cono Sur donde hace propaganda a favor de la causa israelita y relata su experiencia dentro del aparato propagandístico iraní.