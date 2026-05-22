La periodista francesa que se infiltró en el círculo íntimo del Ayatolá en Irán
Catherine Pérez-Shakdam entró al círculo del régimen iraní usando el apellido de su exmarido musulmán, escribió para medios vinculados a Teherán y terminó frente a frente con Ali Khamenei. Hoy asegura que todo fue parte de una infiltración y recorre el mundo contando cómo logró acercarse a los hombres más poderosos de Irán.
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