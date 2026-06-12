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El exclusivo evento de LarrainVial y DF MAS que juntó al mundo tech con Accel-KKR y Visma

LarrainVial organizó un encuentro en Vitacura que reunió a ejecutivos de Accel-KKR y Visma con más de 120 emprendedores e inversionistas del ecosistema tecnológico para debatir sobre SaaS, adquisiciones e inteligencia artificial.

Por: Equipo DF MAS

Publicado: Viernes 12 de junio de 2026 a las 11:26 hrs.

<p>El exclusivo evento de LarrainVial y DF MAS que juntó al mundo tech con Accel-KKR y Visma</p>

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