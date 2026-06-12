El exclusivo evento de LarrainVial y DF MAS que juntó al mundo tech con Accel-KKR y Visma

LarrainVial organizó un encuentro en Vitacura que reunió a ejecutivos de Accel-KKR y Visma con más de 120 emprendedores e inversionistas del ecosistema tecnológico para debatir sobre SaaS, adquisiciones e inteligencia artificial.

La citación era a las 18:00 en Tamango Bar, en Vitacura. Los primeros en llegar fueron Joaquín Trucco, de Accel-KKR, y Álvaro Capobianco, presidente de Visma Latam, los dos protagonistas de la noche. Tras las fotos de rigor aterrizaron los primeros emprendedores de la jornada, como los fundadores de Saludtech, que venían manejando directo desde Concón. Uno a uno entraron los socios de LarrainVial Fernando Larraín, Manuel Bulnes y Felipe Porzio y el gerente general Andrés Trivelli. Llegaron también Cristóbal Silva y Javier Pedrals de FEN Ventures.

El formato era el siguiente: LarrainVial quería sentar en un mismo bar a dos de los compradores de software más activos de la región con los founders que algún día podrían venderles.

A las 18:30 tomó el micrófono el gerente de finanzas corporativas de LarrainVial, Juan Fontaine, con diapositivas actualizadas al cierre del mercado de ese mismo día. El dato que marcó la presentación fue que el índice que agrupa a las compañías SaaS había caído 8% en la jornada. Desde el lanzamiento de Claude Code -la herramienta de programación de Anthropic que tiene a los inversionistas preguntándose cuánto vale hoy una compañía SaaS- el indicador llegó a retroceder 40%, y venía recuperándose hasta el tropiezo de ese día. Fontaine también detalló a qué múltiplos se están valorizando hoy estas compañías. Todo ante 120 personas que escuchaban atentamente.

Después vino el panel, donde los fondos Accel-KKR y Visma contaron qué buscan al momento de adquirir. Hablaron de sus tesis de inversión, de las red flags que los hacen descartar a un founder y de cómo la AI les ha movido el piso a sus tesis. Ahí Capobianco soltó un dato que varios anotaron: por primera vez Visma se está abriendo a mirar compañías no SaaS.

Mientras tanto circulaba la clásica cerveza Cortacorriente de Tamango y parte de la carta del local.

Para cerrar, Fontaine propuso un ejercicio: tres compañías ficticias, con sus números, crecimiento y facturación sobre la mesa, e hizo una pregunta a cada panelista: ¿cuál comprarías? Tanto Trucco como Capobianco coincidieron: una de ERP para pymes que factura US$ 25 millones.

A las 19:40 terminó la presentación y partió el ruidoso networking, el mismo que costó frenar durante el panel. La lista de asistentes es larga, algunos fueron: Tomás Bercovich (Global66), Cristóbal Griffero (Fintoc), Ian Lee y Gabriel Cid (Nexor, la startup de agentes AI que acaba de recibir inversión de Andreessen Horowitz), Marcelo Camus (Chile Ventures), Gustavo Morandé (Zapping), Eduardo Gomien (Fundación Chile), Federico Iriberry y José Antonio Berríos (Broota), la fundadora de Urco Josefina Corthorn, Ariel Gringaus (Colegium), Matías Zegers (DLA Piper), Alejandro Tocigl (Kayyak Ventures), Gonzalo Restini (Regcheq), Diego Noguera (Carvuk), Agustín Correa (Forpay) y Nicolás Kipreos (Diio), Manuel Jimenez (Webdox), Nicolás de Camino y Juan Pablo Gonzalez (AAtech), Ignacio Navarrete (Mudango) y Daniela Baytelman (EasyCancha). Esos son sólo algunos, había 120 personas.

Cerca de las 22:30 -más de cuatro horas después de la citación- todavía quedaban conversaciones dando vueltas en el lugar, bajo la atenta mirada del dueño y fundador de Tamango, Felipe Gelerstein.