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La particular historia de los Pérez Companc, la familia que controla el grupo que adquirió Notco en Argentina y Uruguay

Son los dueños de 60% de Molinos Río de la Plata, empresa alimentaria que compró la operación de la foodtech chilena. Gregorio Pérez Companc -jerarca de la compañía fallecido en 2024- tuvo un especial ascenso hasta convertirse en uno de los hombres más ricos de Argentina.

Por: Equipo DF MAS

Publicado: Viernes 12 de junio de 2026 a las 14:43 hrs.

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<p>La particular historia de los Pérez Companc, la familia que controla el grupo que adquirió Notco en Argentina y Uruguay</p>

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