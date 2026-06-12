La particular historia de los Pérez Companc, la familia que controla el grupo que adquirió Notco en Argentina y Uruguay

La empresa que esta semana compró las operaciones de NotCo en Argentina y Uruguay tiene sus raíces en Bunge y Born, compañía fundada en 1884 por inmigrantes belgas dedicada a la exportación de trigo y que a comienzos del siglo XX construyó uno de los molinos más grandes de Argentina en Puerto Madero.



En 1932 la empresa adoptó oficialmente el nombre Molinos Río de la Plata y comenzó a cotizar en bolsa. Con el tiempo Molinos se convirtió en el holding alimentario más importante del país vecino. En 1999 Bunge International vendió el 60% de Molinos a la familia Pérez Companc por casi US$ 400 millones. Los Pérez Companc venían del sector energético y esta adquisición marcó su gran apuesta por la industria alimentaria.



En 2024 murió Gregorio Pérez Companc, histórico dueño de la compañía, quien además tenía una particular historia personal. El hombre, que al momento de su muerte según Forbes era la cuarta persona más rica de Argentina con una fortuna estimada en más de US$ 4 000 millones, nació en 1934 en una familia muy humilde y con el nombre Gregorio Bazán López. A los 11 años fue adoptado por el matrimonio de Ramón Pérez y la francesa Margarita Companc, quienes le dieron su apellido. Los tres hijos biológicos del matrimonio Pérez Companc -Jorge Joaquín, Carlos y Alicia- murieron sin dejar descendientes, lo que convirtió a Gregorio en el único líder del holding familiar.



Durante los años ‘90, “Goyo” Pérez Companc fue uno de los principales beneficiados por la ola de privatizaciones en Argentina y compró empresas estatales en sectores clave como energía, telecomunicaciones y agricultura. En el ámbito de la filantropía creó la Fundación Pérez Companc que dedicó recursos a programas de lenguaje para niños vulnerables y realizó una donación multimillonaria para la construcción del Campus Universitario de Pilar de la Universidad Austral, entre otras obras.



Junto a María del Carmen Sundblad, Pérez Companc tuvo ocho hijos. Quien quedó a cargo del holding familiar es su hijo Luis, quien junto a sus hermanas Rosario y Pilar, le compraron las acciones al resto de sus hermanos. Hoy el grupo Pérez Companc, organizado en el holding familiar Santa Margarita, tienen marcas líderes en varias categorías: harinas Blancaflor, pastas Matarazzo y Lucchetti, aceites Cocinero y Lira, tapas La Salteña, arroz Gallo, congelados Granja del Sol y los vinos Nieto Senetiner y Ruca Malen, a las que ahora se sumó la foodtech chilena NotCo.