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La expansión árabe en Chile entra en pausa

La guerra en Medio Oriente y la tensión en el estrecho de Ormuz han puesto en pausa algunas decisiones de inversión desde Qatar y Arabia Saudita hacia Chile, especialmente en infraestructura y nuevos proyectos. Sin embargo, empresas ya instaladas como Aramco y Unifrutti siguen reforzando su presencia en el país.

Por: Victoria Silva

Publicado: Jueves 30 de abril de 2026 a las 13:30 hrs.

empresas Chile Aramco Saudita inversiones
<p>La expansión árabe en Chile entra en pausa</p>

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