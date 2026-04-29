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Tras años de espera MTT alista contrato para consorcio que se adjudicó licitación por pago electrónico en microbuses del Gran Valpo

La cartera está ahora en etapa de recepción de antecedentes para formalizar el acuerdo, que debería firmarse el 13 de mayo. La licitación, adjudicada a Consorcio Recaudo Gran Valparaíso contempla la instalación de 2 mil validadores, una red de puntos de venta y carga, y la puesta en marcha de un administrador financiero que recaude y distribuya entre operadores ingresos estimados en $ 6 mil millones mensuales.

Por: Francisca Mayorga C.

Publicado: Miércoles 29 de abril de 2026 a las 10:00 hrs.

transporte Licitaciones Concesiones Valparaíso Ministerios servicios
<p>Tras años de espera MTT alista contrato para consorcio que se adjudicó licitación por pago electrónico en microbuses del Gran Valpo</p>

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