Tras años de espera MTT alista contrato para consorcio que se adjudicó licitación por pago electrónico en microbuses del Gran Valpo

La cartera está ahora en etapa de recepción de antecedentes para formalizar el acuerdo, que debería firmarse el 13 de mayo. La licitación, adjudicada a Consorcio Recaudo Gran Valparaíso contempla la instalación de 2 mil validadores, una red de puntos de venta y carga, y la puesta en marcha de un administrador financiero que recaude y distribuya entre operadores ingresos estimados en $ 6 mil millones mensuales.

El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) está preparando el contrato que firmará junto a Consorcio Recaudo Gran Valparaíso, agrupación de seis empresas que el 19 de febrero se adjudicó la licitación para implementar un sistema de pago electrónico en 1.952 buses del transporte público regulado en las comunas de Valparaíso, Viña del Mar, Concón, Quilpué, Villa Alemana, Quintero y Puchuncaví, los cuales recaudan, en su conjunto, unos $ 6.350 millones mensuales.

El convenio contempla la instalación de “dispositivos de validación que permitirán a los usuarios pagar su pasaje a través de tarjetas de transporte, códigos QR y tarjetas bancarias, además de la aplicación de tarifas rebajadas para los grupos de personas mayores (Tarjeta Adulto Mayor) y estudiantes (Tarjeta Nacional Estudiantil”)”, detalló el MTT a DF Regiones.

La adjudicación de la licitación fue visada por la Contraloría General de la República el 12 de marzo y contempla, además, la instalación de cinco centros de atención al usuario (en Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué, Villa Alemana y Quintero); una red de puntos de venta, comercialización y carga de saldo; y la puesta en marcha de un administrador financiero, ente que “tendrá la responsabilidad de recaudar, custodiar y administrar los fondos del sistema, así como de gestionar las transferencias de recursos a los operadores de transporte”, dijo el ministerio.

Pasos y plazos

La cartera afirmó estar actualmente en etapa de “recepción de antecedentes formales” para suscribir el contrato. De acuerdo con el cronograma del proyecto, disponible en el portal de la División de Transporte Público Regional, la firma debería concretarse el 13 de mayo. Por el servicio, el MTT pagará al privado un subsidio mensual de $ 135.019.000.

Según el decreto que firmó en febrero el exministro (s) de Transportes y Telecomunicaciones, Jorge Daza, el convenio con Recaudo Gran Valparaíso se extenderá por cinco años -prorrogables hasta por dos - y su vigencia “inicia desde la total tramitación del acto administrativo que lo aprueba”. El comienzo de la operación, en tanto, “no podrá exceder el plazo máximo de seis meses contados desde dicha tramitación”.

En esa línea, y “atendidos los plazos del procedimiento de licitación, de suscripción y aprobación del contrato, así como los plazos máximos de implementación del sistema, se estima que la operación efectiva de los servicios comenzará en octubre de 2026”, dice también en el decreto.

Sin embargo, desde el ministerio proyectan que la marcha blanca en modalidad mixta, es decir, con pago en efectivo y pago electrónico, finalmente partirá el primer semestre de 2027.

El nuevo sistema de pago no implica un aumento en el valor de los pasajes, aseguró la cartera, y estará conectado al de EFE Valparaíso: “Esto permitirá a los usuarios utilizar dichos medios de pago de manera integrada en los distintos modos de transporte de la región, tales como buses, tren, trolebuses y ascensores”.

La licitación

El MTT había publicado las bases de la licitación en septiembre y, a partir de la apertura de ofertas, el 9 de diciembre, recibió propuestas de cinco consorcios: Kupos Gran Valparaíso, Globe-Heimdal, Para el recaudo de la Región de Valparaíso, Ticketing Digital y Recaudo Gran Valparaíso. Este último presentó la oferta más ventajosa y obtuvo el puntaje más alto en la suma de las evaluaciones técnica y económica, con 93 de 100 puntos.

Dichas evaluaciones contemplaron cinco criterios: el precio final de la oferta, la experiencia en la implementación del recaudo, la experiencia en la administración de fondos en sistemas contables, la incorporación de terminales tótem de autoatención y la presentación formal de la propuesta.

Recaudo Gran Valparaíso “destaca por presentar la oferta económica más competitiva del proceso y por acreditar la máxima experiencia técnica posible en cantidad de proyectos y volumen de flota. Si bien no obtuvo puntaje en el ítem de tótems por falta de respaldo técnico, su desempeño en los criterios de mayor ponderación le otorga la primera posición”, se lee en el decreto.

Un antiguo anhelo

Óscar Cantero, presidente de la Confederación de Conductores del Transporte Público del Gran Valparaíso, valora la implementación del pago electrónico, pues “llevamos muchos años pidiéndolo, desde el 2014. Es por ello que necesitamos urgente conocer cuáles son las condiciones que considera este recaudo. No lo tenemos muy claro”.

Por eso, dice, pidieron al Gobierno que “vengan del ministerio central a informarnos de los detalles de esto que parte en octubre. Y también de la licitación de los buses para el próximo año”; en alusión a la segunda licitación que impulsa el MTT para incorporar 600 buses estándar RED a la flota del Gran Valparaíso.

“Al parecer (el sistema de recaudo) sería igual que el de los trolebuses: un sueldo fijo, el mínimo, y un incentivo por pasajero transportado. Eso para evitar la evasión, pero por ningún motivo lo podemos aceptar. Sería lo mismo que cortar boleto”, declaró el dirigente.