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Temporada de paltas culmina con crecimiento mayor a lo esperado y volumen de exportaciones marca máximo de ocho años, con alza de 19%

El ciclo 2025 - 2026 cerró con 265 mil toneladas producidas y envíos por 160 mil toneladas. Pese a la caída de los precios, los embarques crecieron 10,4% en valor, a US$ 423,2 millones. Francisco Contardo, presidente ejecutivo de Paltas de Chile, destacó que la industria ha consolidado un piso de 210 mil toneladas sin grandes aumentos en superficie plantada.

Por: Camila Bejarano corresponsal Zona Norte

Publicado: Jueves 4 de junio de 2026 a las 14:50 hrs.

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<p>Temporada de paltas culmina con crecimiento mayor a lo esperado y volumen de exportaciones marca máximo de ocho años, con alza de 19%</p>

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