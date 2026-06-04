Temporada de paltas culmina con crecimiento mayor a lo esperado y volumen de exportaciones marca máximo de ocho años, con alza de 19%

El ciclo 2025 - 2026 cerró con 265 mil toneladas producidas y envíos por 160 mil toneladas. Pese a la caída de los precios, los embarques crecieron 10,4% en valor, a US$ 423,2 millones. Francisco Contardo, presidente ejecutivo de Paltas de Chile, destacó que la industria ha consolidado un piso de 210 mil toneladas sin grandes aumentos en superficie plantada.

La industria chilena de la palta cerró la temporada 2025 - 2026 con cifras sobre lo previsto y un repunte en exportaciones. Según datos de Paltas de Chile, la producción total llegó a 265 mil toneladas, por encima de las 255 mil toneladas estimadas inicialmente por el sector y sobre las 240 mil toneladas alcanzadas en la campaña anterior.

Del total producido, 160.190 toneladas fueron enviadas al exterior, con retornos por US$ 423,2 millones FOB. Se trata del mayor volumen exportado desde la temporada 2017-2018, cuando los envíos llegaron a 158.186 toneladas, de acuerdo con información entregada por el gremio.

Frente a la temporada 2024 - 2025, las exportaciones crecieron 19,3% en volumen y 10,4% en valor, aunque el precio FOB promedio bajó desde US$ 2,86 a US$ 2,64 por kilo.

Mayor productividad

Francisco Contardo, presidente ejecutivo de Paltas de Chile, destacó que “cerrar una temporada con 265 mil toneladas es una muy buena noticia para la industria, porque confirma que el sector ha logrado consolidar un volumen relevante, incluso sin grandes aumentos en superficie plantada. Por lo tanto, este resultado habla de un sector que ha sabido adaptarse, incorporar tecnología y mejorar sus prácticas de manejo para producir más y mejor”.

El ejecutivo explicó que el desempeño no responde necesariamente a una expansión fuerte de nuevas plantaciones, sino a un salto en productividad y manejo agrícola. Según dijo, hacia 2020 la superficie plantada rondaba las 30 mil hectáreas y actualmente se ubica en torno a 32 mil hectáreas, aunque en el último catastro se observó una baja cercana a 300 hectáreas productivas.

“Chile tiene un promedio de alrededor de 8,5 toneladas por hectárea. Si uno esto lo ve en otros países, en Perú puedes ver 15 por hectárea. En Colombia en algunos predios puede haber hasta más”, señaló Contardo.

Francisco Contardo, presidente ejecutivo de Paltas de Chile.

Tecnología, IA y eficiencia en campo

La mayor producción también se explica por el uso de nuevas tecnologías en los campos, especialmente en riego, monitoreo, manejo de recursos y toma de decisiones productivas. Contardo sostuvo que el gremio ha impulsado pilotos con startups para incorporar herramientas digitales en predios agrícolas. Una de ellas permite monitorear labores de campo y tomar decisiones en tiempo real, mientras que otra apunta al desarrollo de gemelos digitales para representar campos completos en plataformas tecnológicas.

“La aplicación de la IA en este minuto lo que está cooperando es que puedan tomar múltiples decisiones en los campos. Se toman un sinfín de decisiones al día, múltiples decisiones con información en la mano, y eso es bastante significativo para el agricultor”, dijo.

El ejecutivo agregó que la eficiencia no solo se mide por usar menos agua, sino por aplicarla mejor. En ese sentido, mencionó el uso de sensores de humedad y sistemas de riego más precisos para determinar las necesidades reales de cada zona dentro de un campo.

Principales destinos

Europa se mantuvo como el principal destino de la palta chilena, con 99.011 toneladas y una participación de 61,7% del total exportado. Le siguieron Latinoamérica, con 41.404 toneladas y 25,8%; Asia, con 16.027 toneladas y 10%; y Norteamérica, con 4.028 toneladas y 2,5%.

Sin embargo, el mercado argentino aparece como una de las principales apuestas de crecimiento para la industria, y según Contardo, ha mostrado un crecimiento orgánico en su consumo durante las últimas temporadas.

“Argentina es nuestro segundo mercado, que se lleva alrededor de 25% de nuestras exportaciones y ha crecido a tasas sumamente interesantes en las últimas temporadas. Por lo tanto, nosotros estamos, como gremio analizando hacer algún tipo de campaña de promoción en Argentina”, afirmó.

El atractivo, dijo, está en la cercanía logística y en la preferencia por la fruta chilena. “El mercado argentino prefiere la palta chilena y también tenemos grandes beneficios. Yo siempre lo digo cuidando las proporciones, pero Argentina para nosotros puede ser Estados Unidos para México. Básicamente estamos a tiro de camión en un viaje muy corto que es muy distinto para los otros orígenes”, sostuvo.



Contardo agregó que esa distancia permite abastecer al mercado argentino con mayor flexibilidad durante la temporada. “En nuestro caso, en un par de días ya podemos tener la fruta ahí”, afirmó.

El ejecutivo contrastó esa ventaja con otros proveedores regionales. “La palta peruana tiene que viajar también en camión, pero en un viaje más largo. De hecho, tiene que pasar por Chile para después pasar a Argentina”, señaló.

Valparaíso concentra la producción

La producción nacional sigue fuertemente concentrada en la zona central. De acuerdo con Contardo, cerca de 72% de la palta chilena se produce en la Región de Valparaíso. Luego aparecen la Región Metropolitana y O’Higgins, mientras que Coquimbo mantiene una participación menor.

La industria también ha enfrentado cambios territoriales por efecto de la sequía. Según explicó el ejecutivo, algunas zonas del norte han perdido superficie agrícola, mientras que se han desarrollado nuevos proyectos hacia sectores más al sur, especialmente en la costa de Valparaíso y en O’Higgins.

Próxima temporada

Sobre la próxima temporada, Contardo evitó anticipar una cifra definitiva, aunque señaló que las señales iniciales son positivas. “Se ve que hay mucha fruta colgada, se ve que hay una buena cuaja, pero siempre digo lo mismo, hay que pasar el invierno”, indicó.

El principal riesgo sigue estando en las heladas, que pueden afectar con fuerza el volumen final de cosecha. El ejecutivo recordó que en temporadas anteriores la industria llegó a proyectar 200 mil toneladas y terminó con cerca de 140 mil toneladas por eventos climáticos fuera de pronóstico.

“Pero sí te puedo decir que el piso productivo es mayor que las 210 mil toneladas que fueron hace tres temporadas atrás. Entonces el piso productivo está subiendo. Eso sí”, afirmó.