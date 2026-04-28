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Por qué Emiratos Árabes Unidos deja la OPEP y qué implica su salida para el poderoso cartel

Un reporte de Capital Economics analiza el peso del país en el club petrolero, el impacto de su decisión para el grupo sobre los precios del crudo, sobre el aumento de la oferta global y cómo puede generar mayor volatilidad en el mercado energético.

Por: Francisca Guerrero

Publicado: Martes 28 de abril de 2026 a las 13:56 hrs.

Emiratos Árabes Unidos petróleo OPEP guerra Francisca Guerrero
<p>Foto: Reuters</p>

Foto: Reuters

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