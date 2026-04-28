Por qué Emiratos Árabes Unidos deja la OPEP y qué implica su salida para el poderoso cartel

Un reporte de Capital Economics analiza el peso del país en el club petrolero, el impacto de su decisión para el grupo sobre los precios del crudo, sobre el aumento de la oferta global y cómo puede generar mayor volatilidad en el mercado energético.

Este martes, Emiratos Árabes Unidos (EAU) sorprendió a los mercados globales que su determinación de retirarse de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y de la OPEP+, que se hará afectivo a partir de este viernes 1 de mayo.

“Nuestra salida en este momento es la adecuada, porque tendrá un impacto mínimo en el precio y un impacto mínimo en nuestros amigos de la OPEP y la OPEP+”, señaló poco después del anuncio el ministro de Energía de ese país, Suhail Al Mazrouei, haciendo referencia a las restricciones a las exportaciones del petróleo del Golfo Pérsico, en el marco del doble bloqueo del estrecho de Ormuz por la confrontación entre Irán y Estados Unidos.

A partir de este anuncio, la consultora británica Capital Economics publicó un análisis con cinco claves de la determinación del principal aliado de Estados Unidos en el Golfo Pérsico.

1. ¿Una salida inusual?

Esta salida no constituye un hecho sin precedentes. Según detalla el informe de la firma, en la última década, economías como Angola (2024), Ecuador (2020), Indonesia (2016) y Qatar (2019) han optado por abandonar la organización, en algunos casos tras disputas prolongadas sobre cuotas de producción. Incluso Gabón -que se retiró en 1995- reingresó en 2016, reflejando la naturaleza dinámica de la membresía.

Sin embargo, Hamad Hussain y Jason Tuvey, analistas de Capital Economics, detallan que esta retirada destaca porque “EAU es un productor de petróleo mucho más grande e influyente dentro del grupo que los otros al momento de su salida”.

De hecho, según datos de febrero -es decir, lo últimos previo a la guerra-, EUA se constituye como el tercer mayor productor del cartel, detrás de Arabia Saudita e Irák, con una capacidad de suministro diario de 3,4 millones de barriles.

A juicio de Capital Economics, la relevancia de EAU dentro de la OPEP introduce un matiz distinto, ya que su salida no solo responde a tensiones internas habituales, sino que potencialmente altera el equilibrio de poder dentro del bloque.

2. Capacidad de aumentar su producción

Uno de los argumentos centrales detrás de la decisión emiratí apunta a ganar autonomía productiva. Al dejar la OPEP, el país busca liberarse de las “obligaciones” del grupo y obtener mayor “flexibilidad” para incrementar su bombeo. La consultora precisa que esto se alinea con la postura emiratí reciente de presionar por una relajación más agresiva de los recortes colectivos, incluso produciendo por encima de sus cuotas oficiales en algunos períodos.

Aun así, el informe advierte que este resultado no es automático: “Una lección clave de casos anteriores de países que han abandonado la OPEP es que no se trata de un camino directo hacia una mayor producción de petróleo”. Casos como Angola, Ecuador e Indonesia muestran que la producción puede incluso caer tras la salida, en parte por falta de inversión, indican.

No obstante, EAU podría ser la excepción. Con una sólida posición fiscal y fuertes inversiones recientes en capacidad productiva, Capital Economics plantea que el país tendría margen para elevar su producción en torno a 1 millón de barriles diarios adicionales -cerca del 1% de la demanda global- una vez que se normalicen las condiciones logísticas en el estrecho de Ormuz.

3. ¿Por qué importa?

Por otra parte, el impacto de la salida de EAU en el cartel es significativo tanto en términos cuantitativos como políticos, dado que su producción representaba alrededor del 12% del total del grupo y un 9% del bloque ampliado OPEP+, por lo que su salida reduce la participación conjunta en la oferta global desde 47% a 42%.

Este movimiento refuerza la influencia de Arabia Saudita, líder de facto del cartel, sobre la política de producción, pero también abre la puerta a una mayor fragmentación interna, analiza Capital Economics.

Así advierte que la decisión podría incentivar a otros miembros a seguir el mismo camino o, al menos, debilitar la disciplina en el cumplimiento de cuotas. “Una OPEP más fragmentada y débil podría limitar la influencia del grupo sobre los precios del petróleo”, lo que se traduciría en “una mayor volatilidad de los precios”, precisan.

A mediano plazo, la combinación de mayor oferta fuera del bloque y expectativas de demanda máxima (peak oil) podría erosionar la capacidad histórica de la OPEP para estabilizar el mercado, subraya la consultora británica.

¿Qué cambia con la salida de EAU de la OPEP? - Menor control del cartel sobre el precio del petróleo - Posible aumento de producción global - Mayor volatilidad en los mercados energéticos - Riesgo de fragmentación dentro del bloque

4. Impacto económico

Ante este escenario, en Capital Economics esperan que, en el corto plazo, el efecto sea limitado debido a restricciones logísticas derivadas del cierre de la vía marítima, que limita las exportaciones a la capacidad de oleoductos hacia Fujairah.

Sin embargo, el panorama cambiaría si se normaliza el tránsito marítimo, ante la estimación de un aumento de producción de 1 millón de barriles diarios emiratíes, que podrían generar “un impulso mecánico al nivel del PIB real de alrededor de 7%” en este país.

EAU además cuenta con ventajas estructurales frente a sus vecinos. Una economía más diversificada, menor dependencia de ingresos petroleros y reservas externas que alcanzan cerca de US$ 2,5 billones (más de 450% del PIB), enumeran en el reporte de Hussain y Tuvey. Incluso, antes del conflicto, el precio de equilibrio externo del país se estimaba en apenas US$ 10 – US$ 15 por barril, agregan.

En contraste, economías como Arabia Saudita, Omán y Bahréin requieren precios mucho más altos (entre US$ 60 y US$ 80 por barril), lo que anticipa ajustes fiscales más estrictos y una posible aceleración de sus estrategias de diversificación.

5. Qué significa la salida de EAU de la OPEP

La decisión también tiene una dimensión política relevante dentro del Golfo. Marca un nuevo episodio de fricción entre EAU y Arabia Saudita, países que en la última década han pasado de una estrecha alineación a posiciones divergentes en conflictos regionales como Sudán y Yemen, detallan en Capital Economics.

“El anuncio de hoy es otra señal de que EAU está dispuesto a incomodar dentro del Consejo de Cooperación del Golfo (GCC), especialmente en lo que respecta a su relación con Arabia Saudita”, se lee en el reporte.

El riesgo es una escalada de tensiones dentro del GCC, que podría ir desde menor coordinación hasta escenarios más disruptivos, como restricciones al comercio o la inversión, similares al bloqueo a Qatar entre 2017 y 2021.

Al mismo tiempo, la salida de la OPEP puede leerse como parte de un reposicionamiento estratégico más amplio. EAU estaría profundizando sus vínculos con Estados Unidos e Israel, apoyado en iniciativas como los Acuerdos de Abraham, inversiones en inteligencia artificial en EEUU y solicitudes recientes de líneas swap en dólares.

Desde esta perspectiva, el aumento potencial de la producción petrolera, analizan en Capital Economics, también podría tener un efecto geopolítico positivo para Washington, en la medida en que contribuya a contener los precios energéticos.