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Por alta presión y volatilidad de cadena productiva: Iansa anuncia que no contratará remolacha para producir azúcar en 2026 y 2027

La firma utilizará azúcar cruda, principalmente importada. Entre los motivos están los “las condiciones actuales del mercado internacional del azúcar, que mantiene bajos precios, debido a la alta producción mundial".

Por: Equipo DF

Publicado: Miércoles 29 de abril de 2026 a las 15:38 hrs.

IANSA azúcar junta de accionistas empresas Directorio
<p>Por alta presión y volatilidad de cadena productiva: Iansa anuncia que no contratará remolacha para producir azúcar en 2026 y 2027</p>

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