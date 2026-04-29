Por alta presión y volatilidad de cadena productiva: Iansa anuncia que no contratará remolacha para producir azúcar en 2026 y 2027
La firma utilizará azúcar cruda, principalmente importada. Entre los motivos están los “las condiciones actuales del mercado internacional del azúcar, que mantiene bajos precios, debido a la alta producción mundial".
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Se aproximan cambios en el negocio azucarero de Empresas Iansa. A través de un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), este martes el gerente general de la compañía, Pablo Montesinos, comunicó que durante la última sesión de directorio, la mesa acordó que para la próxima temporada 2026 y 2027 se dejará de contratar remolacha (materia prima cultivada por agricultores locales) para su producción de azúcar.
En cambio, el ejecutivo informó que durante este y el próximo año toda la capacidad de producción de la planta en San Carlos de Iansa, ubicada hoy en la Región del Ñuble, irá destinada a la producción de azúcar de origen crudo (que hoy es principalmente importada desde afuera).
¿Los motivos? Según Montesinos, la decisión responde “a factores internacionales relacionados con las condiciones actuales del mercado internacional del azúcar, que mantiene bajos precios, debido a la alta producción mundial, y, por otra parte, a la alta presión y volatilidad de los factores de costo de la cadena productiva completa”, señaló.
Como contexto, hoy la planta de Iansa de San Carlos puede producir azúcar ya sea de remolacha o azúcar cruda, “lo que otorga a la compañía la flexibilidad para orientar su producción hacia la alternativa más competitiva según las condiciones del mercado”, explicaron desde Iansa.
No obstante, pese a que desde la compañía optaron por la segunda opción, la compañía afirmaró que como “ocurre en toda industria expuesta a mercados volátiles y variables globales”, seguirán monitoreando “la evolución de los precios internacionales y las condiciones económicas del sector, elementos que determinarán la orientación productiva en las temporadas que siguen”.
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