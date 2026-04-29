Directorio de ENAP decide ejercer acciones legales por manipulación de cifras medioambientales
El directorio presidido por el abogado Cristián Muga, decidió ayer en el marco de la reunión de directorio de la compañía, iniciar acciones legales contra ejecutivos y personal de la estatal que habrían manipulado datos de cumplimiento ambiental, lo que implicó entregar información falsa a la SMA, respecto a los niveles de contaminantes en la refinería Aconcagua.
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En la Junta de Accionistas de ENAP, nuevamente los representantes del accionista, es decir los ministros de Hacienda y de Energía -en este caso- fueron los protagonistas del evento.
Si bien se trató de una junta cerrada, tras la instancia los ministros de Hacienda, Jorge Quiroz y de Energía, Ximena Rincón, realizaron declaraciones. Si bien lo que llamó la atención fueron los anuncios de Quiroz respecto a que el 70% de las utilidades de la estatal en 2025 -que fueron históricas y llegaron a los US$ 848 millones, duplicando la cifra del año anterior- irán al Estado de Chile; no pasó desapercibido el anuncio de Ximena Rincón.
La titular de Energía señaló que: “el accionista ha tomado conocimiento de contingencias legales ambientales que considera graves. El presidente del directorio ha informado que se están ejerciendo las acciones legales que corresponden y como accionistas le hemos solicitado un informe que tiene que ser evacuado a la brevedad en un máximo de 15 días, sin perjuicios a las acciones legales que se están ejerciendo en los próximos días".
Según fuentes cercanas al tema, las contingencias ambientales mencionadas por la ministra, tienen que ver con una manipulación de datos, que implicó entregar información falsa a la SMA, respecto a los niveles de contaminantes en la refinería Aconcagua, en el marco del Plan de Prevención y/o Descontaminación Atmosférica (PPDA) que rige para las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví, en la Región de Valparaíso.
Personal de ENAP habría entregado cifras que daban por cumplido los límites impuestos en el PPDA, pero, sin embargo, estas cifras habrían sido manipuladas.
Esta situación de irregularidad la conoció el directorio a comienzos de año, lo que gatilló la solicitud de información sobre esta materia, estando a la espera de los antecedentes e informes.
Sin embargo, con el aterrizaje de Cristián Muga en la presidencia en marzo, se solicitó agilizar el proceso, solicitando ayer martes en el marco del directorio de la compañía, que se acordara ejercer acciones legales. ¿Qué tipo de acciones?, son las que se están definiendo en estos momentos, ya que pueden ser regulatorias, penales, entre otras.
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