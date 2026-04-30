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35 años de reformas tributarias: una historia en cuatro actos

Recaudación, equidad, crecimiento, simplificación. Cada ciclo tributario desde 1990 tuvo su propia lógica y objetivos. Gonzalo Polanco, Soledad Recabarren y Javiera Suazo dan su lectura de cada etapa.

Por: Matilde Oliva

Publicado: Jueves 30 de abril de 2026 a las 12:30 hrs.

<p>35 años de reformas tributarias: una historia en cuatro actos</p>

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