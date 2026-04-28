Salario mínimo: gobierno y CUT no alcanzan a acuerdo y proyecto llegará al Congreso sin respaldo de trabajadores

Finalmente, y tras cinco reuniones, el gobierno -representado por los ministerios de Hacienda y Trabajo, Jorge Quiroz y Tomás Rau- no logró cerrar un acuerdo con la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) respecto al reajuste del salario mínimo, por lo cual el Ejecutivo presentará un proyecto legislativo sobre la materia sin el respaldo de la organización.

De acuerdo a participantes de las conversaciones, si bien estas se dieron en buen tono -según confirmaron desde la propia CUT-, el principal punto de desencuentro fue el guarismo, ya que desde la Central apuntaban a incrementar el salario mínimo de los actuales $ 539 mil a $ 637 mil, lo cual se alejaba bastante de la propuesta de las autoridades, quienes plantearon un alza de 4%, lo que corresponde al IPC proyectado por el Banco Central a diciembre de este año. Dicho de otra forma, la propuesta del Ejecutivo implica un aumento de casi $ 22 mil.

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“Nuestra posición es recuperar poder adquisitivo, que los trabajadores puedan comprar pan mañana y el ministerio y el gobierno considera que ese avance limita la creación de empleo”, dijo tras la reunión el presidente de la CUT, José Manuel Diaz.

Así, el dirigente agregó que “manifestamos nuestro rechazo a la propuesta que nos manifestó el ministro Quiroz y el ministro Rau, porque la consideramos insuficiente. No cumple ninguna de las expectativas que consideramos necesarias“, agregó Díaz.

Con todo, de acuerdo al dirigente sindical, ahora como central de trabajadores se desplegarán en el Congreso, para conseguir un reajuste más significativo.