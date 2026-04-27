Falta de liquidez, auge de la IA y geopolítica: el diagnóstico que dejó la cumbre de capital de riesgo en Miami

Magdalena Guzmán (segunda, de izq a der) y Francisco Guzmán de la ACVC (tercero, de izq a der), junto a represantantes de gremios de venture capital de Latinoamérica.

En el VC Latam Summit 2026 coorganizado por la Asociación Chilena de Venture Capital expusieron fondos como Monashees, GSquared, Mare Liberum y Valor Capital y family offices, los que analizaron el escenario mundial y los retos y oportunidades para las startups de la región.

En medio del auge de la inteligencia artificial (IA) y la crisis geopolítica, se realizó la sexta versión del VC Latam Summit, una cumbre de capital de riesgo para startups coorganizada por la Asociación Chilena de Venture Capital (ACVC). Hasta las oficinas de Carey en Miami, Estados Unidos, llegaron un centenar de inversionistas, ejecutivos y representantes de family offices, quienes abordaron el escenario de este activo alternativo en la región y en el mundo.

Abrió la agenda el inversionista basado en Silicon Valley, Vishal Verma y director de Edgewood Ventures, un family office que invierte en fondos de capital de riesgo -como Sequoia, Lightspeed y Founders Fund- y en compañías, como Anthropic, SpaceX y Anduril.

Verma dijo que este es “un momento increíble para levantar capital” para estructurar nuevos fondos de inversión, por la liquidez que podrían liberar eventuales salidas de compañías como SpaceX, Anthropic u OpenAI. Pero también comparó el auge de la IA con la burbuja de las puntocom de fines de los ’90 y alertó sobre el riesgo de una corrección, especialmente en infraestructura y centros de datos.

“Un motor increíble, pero sin chasis”

La mayoría de los expositores coincidió en que el principal problema en Latinoamérica ya no es crear startups, sino generar liquidez.

El socio de GSquared -que ha invertido en Airbnb, Spotify, Uber-, Spencer McLeod, comparó el ecosistema regional con “un motor increíble en un auto sin chasis”, es decir, hay emprendedores, adopción digital, mercados relevantes, pero falta capital de crecimiento y rutas claras de retorno de la inversión.

Según su análisis, en el 70% de las grandes rondas de capital de riesgo en la región entre 2020 y 2025 participaron inversionistas extranjeros como SoftBank, Tiger Global, o DST. “Si quitas eso, no hay un ecosistema de crecimiento para ustedes”, advirtió.

Para McLeod, la región ya probó que puede crear unicornios, pero aún debe demostrar que puede convertirlos en “unicornios líquidos”: compañías capaces de generar retornos efectivos a través de salidas a bolsa, adquisiciones o mercados secundarios.

El cofundador y managing partner de Monashees, Eric Acher, dijo que las startups deben salir a bolsa en sus países para generar liquidez en ese mercado y no depender solamente de Nueva York (Nasdaq), “donde la vara es alta (…) Las salidas a bolsa locales van a ser muy importantes para lograr liquidez, así como las fusiones y adquisiciones y las secundarias”.

Fusiones y adquisiciones, la otra alternativa

El vicepresidente de M&A para Latinoamérica en Andromeda, una división de Constellation Software, Daniel Franco, y la general partner de la chilena Sunna Ventures, Luisa Sucre, abordaron las fusiones y adquisiciones (M&A, en inglés) como una alternativa para la liquidez.

Franco dijo que la región es cada vez más relevante para Constellation. El grupo canadiense tiene hoy más de 70 compañías en Latinoamérica, ocho chilenas entre ellas.

Afirmó que Brasil está mucho “más adelantado” y sofisticado que el resto de la región en actividad de fusiones y adquisiciones, y que en Latinoamérica ve un descuento de entre 30% y 40% en valorizaciones de las startups en comparación con EEUU, lo que obliga a ajustar expectativas.

“Desde el lado de los venture capital, muchas valorizaciones tienden a ver a EEUU o Silicon Valley como el benchmark (referente) y terminas entrampado con una valorización muy alta con la que quedas fuera de la realidad del mercado”, explicó.

También remarcó que muchas empresas latinoamericanas aún no están preparadas para procesos de M&A, debido a fricciones tributarias, financieras y de información que pueden alargar las transacciones.

El presidente de la ACVC y socio de Carey, Francisco Guzmán, dijo que el gran desafío hoy, tanto en Latinoamérica como en EEUU, “es generar liquidez y retornos en plazos más acotados. En ese escenario, el M&A aparece como una alternativa cada vez más relevante frente a las aperturas a bolsa, dada su complejidad y los desafíos de valorización. Será clave ver cómo se resuelve esta tensión en el nuevo ciclo”.

Auge de la IA

Acher, de Monashees, dijo que hay señales positivas con algunas rondas al alza y varias startups latinoamericanas (de su portafolio) en etapa tardía que “hicieron la tarea tras el ajuste”, enfocándose en rentabilidad, crecimiento sostenible y mejores fundamentos.

También afirmó que hoy la región atraviesa una fase de aceleración por la IA y que es “el mejor momento para invertir”.

En tanto, el managing partner de Valor Capital, Antonie Colaço, planteó que América Latina está entrando en una nueva etapa de interés para el capital de riesgo global, aunque de manera gradual. A su juicio, la región sigue “subatendida en términos de financiamiento”, pero gana atractivo por la búsqueda de diversificación, el tamaño de mercados como Brasil y el nuevo escenario geopolítico.

Señaló que las tensiones entre EEUU y China están obligando a la industria a mirar otras geografías.

“Se está volviendo más difícil para los inversionistas estadounidenses ir tras China. Tienen que poner su dinero en otra parte, y ahí Latinoamérica se vuelve más interesante”, afirmó.

En tanto, el exchief of naval research de la Marina de Estados Unidos y actual general partner de Mare Liberum, Lorin Selby, afirmó que “todos los planes operacionales militares del mundo están desactualizados”.

En este escenario, destacó el auge de las tecnologías para la defensa, como la inteligencia artificial, robótica, sensores avanzados y drones, “que tienen un impacto en la seguridad global”.