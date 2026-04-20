VC Latam Summit 2026 abordará el contexto geopolítico y la inversión en tecnologías para defensa

La cumbre, que parte este miércoles, es uno de los principales eventos de capital de riesgo para la región y espera reunir a 100 actores de la industria.

Este miércoles, y por sexto año consecutivo, Miami será la anfitriona del evento de capital de riesgo para startups de la región con el VC Latam Summit, cumbre organizada por 11 asociaciones de capital de riesgo de la región para promover este activo alternativo en Latinoamérica.

El presidente de la Asociación Chilena de Venture Capital (ACVC) -gremio que lidera la organización del encuentro- y socio de Carey, Francisco Guzmán, dijo que las principales temáticas que abordarán son el contexto geopolítico y su impacto en la industria, y la conexión entre mercados de capital.

“Cuando empezamos, un objetivo era acercar a inversionistas extranjeros a la región. Hoy ya se puede ver la conectividad entre los distintos mercados: hay fondos que levantan plata en otros países que puede fluir hacia la región, como también inversionistas latinoamericanos que quieren invertir en Asia, Estados Unidos y Europa”, dijo Guzmán.

La actividad se llevará a cabo en las oficinas de Carey Abogados en Brickell, Miami, Estados Unidos, y participarán unas 100 personas -principalmente inversionistas de fondos y family offices- que analizarán en distintos paneles el actual escenario geopolítico dominado por el conflicto entre EEUU e Irán y cómo podría afectar al capital de riesgo, pero también el auge de las startups de tecnología para defensa.

Entre los oradores estará Lorin Selby, un contralmirante en retiro de la Armada de EEUU que estuvo a cargo de diseñar la política de defensa exterior de esta rama en 2021 y que hoy dirige un fondo para tecnología en defensa.

“Estos fondos son un tema muy fuerte, muy de moda en EEUU y están en forma recurrente en las conversaciones”, dijo Guzmán.

Se espera que participen inversionistas y ejecutivos de 40 fondos de capital de riesgo que manejan más de US$ 13 mil millones en activos. De Chile, habrá ejecutivos de siete administradoras: Kayyak Ventures, Manutara Ventures, WeBoost, Taram Capital, Sunna Ventures, Südlich Capital y Driven.

Expectativas en torno a Corfo

Guzmán comentó que la ACVC tiene “plena disposición de trabajar con el nuevo gobierno” y con el recién nombrado vicepresidente ejecutivo de Corfo, José Mujica.

“Estamos en proceso de conocer a las nuevas autoridades y estamos teniendo reuniones”, dijo.

Agregó que la ACVC entregó a los candidatos presidenciales propuestas para “que Chile pueda ser un hub de inversión tecnológica”, que continuarán impulsando.

Entre ellas, la creación de un fondo de fondos apalancados por el Estado; habilitar la inversión de institucionales -como AFP- en fondos de capital de riesgo; cambios a la Ley de I+D para permitir que el beneficio tributario cubra la adquisición de startups; y la continuidad de los programas de capital de riesgo de Corfo.

“Son temas que consideramos transversales. Hay mucha expectativa de qué va a pasar con Corfo y las medidas que quieren implementar”, dijo.