El exalmirante estadounidense y líder de un fondo de inversión en defense tech: “Los planes militares del mundo están obsoletos”

Lorin Selby fue uno de los principales oradores del VC Latam Summit 2026 en Miami, donde abordó el auge de las tecnologías para defensa, el impacto de la guerra en la IA y el conflicto entre el gobierno de EEUU y Anthropic.

Desde Miami, EEUU

En 2022, un contraalmirante en servicio activo de la Marina de Estados Unidos aterrizó en Santiago. Era Lorin Selby, entonces chief of naval research, un oficial a cargo de toda la investigación y desarrollo tecnológico naval. Su agenda incluyó reuniones con mandos chilenos, recorridos por Valparaíso y Concepción, y una conferencia acerca de tecnología, sistemas autónomos y el futuro de la guerra.

Cuatro años después, retirado y reconvertido en inversionista, Selby llegó al VC Latam Summit 2026 en Miami, EEUU -coorganizado por la Asociación Chilena de Venture Capital (ACVC)- con el mismo diagnóstico que traía en su gira chilena: advirtió que, en el actual escenario bélico y con el avance de las tecnologías para defensa, los planes militares de los países “están obsoletos”.

El ingeniero nuclear del Massachusetts Institute of Technology (MIT) hoy es socio de Mare Liberum, un fondo de capital de riesgo para startups enfocado en la intersección entre tecnología y dominio marítimo. Arrancó en 2024 y acaba de ser aprobado para recibir apalancamiento público a través del Departamento de Defensa: por cada dólar de un inversionista institucional, el fondo suma US$ 1,25 del gobierno hasta un tope de US$ 150 millones.

El auge de las tecnologías para defensa

El mundo por el cual transita Selby vive momentos de efervescencia. Según PitchBook, el capital de riesgo global en defense tech (tecnologías para defensa) cerró 2025 con US$ 49.900 millones desplegados en 966 rondas -casi el doble que el año anterior- en un contexto en que el gasto militar global subió 9% en 2025 a US$ 2,7 billones (millones de millones), el mayor salto anual en más de tres décadas.

Selby anticipó parte de este reacomodo. Durante el panel From geopolitics to defense tech: a new frontier for VC -moderado por el chileno managing principal de Matters Capital, Alejandro Algaze- contó que en 2021, siendo aún chief of naval research, publicó una tesis interna sobre el futuro de la guerra autónoma. Pocos meses después empezó la invasión rusa a Ucrania, y luego el uso masivo de drones de bajo costo redefinió el escenario.

Esa ecuación preocupa a Selby. Planteó que EEUU y sus aliados están derribando drones de US$ 35 mil con misiles de US$ 1 millón. “Ese ratio de intercambio no es sostenible”, dijo. “Todos los planes operacionales militares del mundo están desactualizados y deben ser reescritos por nuevas voces que entiendan la tecnología actual”, afirmó.

Impacto de la guerra en la IA

Cuando Algaze le preguntó acerca de la guerra en Irán, Selby reconoció que el conflicto no es popular ni en EEUU ni entre los aliados, pero evitó opinar sobre cómo se ha llevado adelante. Más allá de la lectura política, su análisis se centró en dos consecuencias que, según él, no están siendo dimensionadas por el mercado: un efecto geopolítico sobre China y un efecto económico global que golpea directamente a la industria de la inteligencia artificial.

Comentó que el impacto económico de la prolongación del cierre del estrecho de Ormuz se ha centrado en el petróleo, pero también está generando efectos que no están en el radar de las personas, como la disponibilidad del helio, un insumo crítico para la fabricación de chips de silicio.

“Buena parte del suministro global de helio proviene de Medio Oriente (…) y la extensión del cierre afectaría la cadena de producción de semiconductores que sostiene a toda la industria de la IA”.

Por otro lado, Selby señaló que el “dominio total del espacio aéreo” que mostró EEUU sobre Irán envió una señal a China, país que estaría revisando una eventual invasión a Taiwán en el corto plazo.

Sin embargo, agregó que eso no desactiva el problema de fondo considerando que Taiwán concentra la fabricación de los chips más avanzados – a través de la tecnológica TSMC- y que el Presidente de China, Xi Jinping, lo ve “como el diamante que quiere controlar”.

Pentágono vs. Anthropic

Mare Liberum busca tecnologías con aplicación militar, pero también comercial. Selby sostuvo que el mercado civil se mueve más rápido que el gasto de defensa y suele ofrecer oportunidades mayores. Cuando una startup se presenta como “empresa de defensa”, dijo, el primer ejercicio es explorar aplicaciones comerciales.

Entre las áreas que lo entusiasman figuran sensores avanzados, giroscopios de fibra óptica para navegación sin GPS, y un proyecto inédito: instalar centros de datos dentro de bases militares aprovechando concesiones de hasta 99 años, con energía compartida entre la base, el centro de cómputo y las comunidades cercanas.

Su entusiasmo tecnológico lo llevó a tomar posición en la disputa entre el Pentágono y Anthropic. La startup se negó a que Claude, su modelo de IA, se utilizara en armas totalmente autónomas y vigilancia doméstica masiva. En marzo, el Departamento de Defensa declaró que Anthropic es un “riesgo para la cadena de suministro” y el Presidente Donald Trump ordenó a todas las agencias federales dejar de usar su tecnología.

Consultado por DF, dijo que la decisión del Pentágono es “desafortunada” y la describió como producto de una discusión emocional en la que no se midieron implicancias. Defendió que las salvaguardas ya existían: cuando él dirigía naval research se formó un equipo interno sobre uso responsable de IA con participación de sus científicos.

Agregó que el Pentágono venía usando Claude con resultados positivos, y sacar a un jugador mayor del ecosistema solo acelera que otros actores “menos confiables” lo reemplacen. Dijo que espera que “cabezas más frías” prevalezcan o que el litigio revierta la decisión.