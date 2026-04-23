Click acá para ir directamente al contenido
Inicio DF LAB Tech & Empresas
Tech & Empresas

El exalmirante estadounidense y líder de un fondo de inversión en defense tech: “Los planes militares del mundo están obsoletos”

Lorin Selby fue uno de los principales oradores del VC Latam Summit 2026 en Miami, donde abordó el auge de las tecnologías para defensa, el impacto de la guerra en la IA y el conflicto entre el gobierno de EEUU y Anthropic.

Por: Renato Olmos

Publicado: Viernes 24 de abril de 2026 a las 04:00 hrs.

Estados Unidos Fondos de inversión Renato Olmos
<p>Lorin Selby, general partner de Mare Liberum junto a Alejandro Algaze, managing principal de Matters Capital.</p>

Lorin Selby, general partner de Mare Liberum junto a Alejandro Algaze, managing principal de Matters Capital.

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Manfred Paulmann toma las riendas y asume como presidente del grupo Cencosud
2
Señal DF

Problemas financieros llevan al Grupo Rassmuss a poner en venta participación en CAP y activos de Minera Cemin
3
Opinión

Atención con Ximena Lincolao
4
Empresas

US$ 105 millones en deudas: reconocida exportadora frutícola chilena al borde de la quiebra
5
Señal DF

La recomposición accionaria de Latam: los se van y los que suben en la propiedad
6
Empresas

CGE apuesta a "seguir creciendo en inversiones" en Chile y Nicolás Eyzaguirre busca permanecer en el directorio
7
Empresas

Toledo y propuestas ambientales: “También es una invitación a los privados a sumarse a este desafío de tener plazos más cortos”
8
DF Video

Ahora en DF | Tesorería inicia gestiones de embargo para deudores del CAE
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Laboral & Personas Innovación y Startups Entre Códigos Construcción Fondos de Inversión Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete