Fondo Pionero de Moneda Patria vende acciones de Watt's por $1.600 millones y baja del 11% de la propiedad

La compañía avanza un 22,1% en la bolsa en lo que va de año.

Nuevos movimientos en la Bolsa de Santiago protagonizó "Pionero", el fondo de inversión insignia de la gestora Moneda Patria. Este lunes, el vehículo enfocado en acciones de baja y mediana capitalización bursátil, vendió al mercado parte de su posición en la compañía de la industria alimentaria Watt's.

En detalle, Pionero enajenó 1.600 millones de acciones de la empresa ligada a la familia Larraín, a un valor promedio de $ 800 por papel. En total, el fondo recaudó $ 1.598 millones mediante la operación.

La transacción representó un 0,64% de la propiedad de Watt's, lo que llevó al vehículo a reducir su participación en la compañía de 11,23% a un actual 10,59%.

En tanto, el fondo partió el año con un 11,9% de la empresa, de acuerdo a información de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). En lo que va de 2026, la acción de Watt's avanza 22,1% a $ 799,66, y se encumbra un total de 27,1% desde inicios del año pasado.

Costos y presión vitivinícola

La venta de Pionero se da en medio de mixtos resultados de Watt's al cierre de 2025. A diciembre pasado, los ingresos consolidados de la compañía alcanzaron $ 633.500 millones, superando los $ 610.354 millones registrados en 2024.

"Este crecimiento estuvo explicado principalmente por una mayor estabilidad en los volúmenes y una gestión comercial focalizada en las principales categorías del portafolio", explicó el presidente de Watt's, Aníbal Larraín Cruzat, en la memoria de la empresa.

Por su parte, el resultado operacional totalizó $ 34.330 millones, inferior a los $ 35.424 millones obtenidos en el ejercicio anterior. De acuerdo con Larraín, la variación "refleja un entorno de mayores presiones de costos durante el ejercicio, parcialmente compensadas por iniciativas de eficiencia operacional".

Por otro lado, "las mayores dificultades que mostró la industria vitivinícola hicieron que el EBITDA total disminuyera de $ 51.089 millones a $ 50.107 millones", apuntó el presidente de Watt's.

De esta manera, las utilidades de la compañía en el ejercicio se anotaron en $ 21.613 millones, por debajo de los $ 25.236 obtenidos en 2024.