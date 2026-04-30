La FEN cambia de mando: ¿quién ocupará el sillón de De Gregorio?

No está en los estatutos, pero entre los académicos hay un acuerdo tácito que establece que el decano de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad de Chile -cargo que dura cuatro años- debe salir del departamento de Economía . Los otros dos departamentos: Administración y Control de Gestión y Sistemas de Información, nunca han tenido un decano, pese a Economía no es el departamento que más recursos genera, eso sí es el que tiene los académicos más prestigiosos y con más conocimiento público, lo que le da la cuota de poder que tiene.

Y justamente de ahí provienen los tres nombres que suenan con más fuerza para competir por el decanato de una de las facultades de economía más influyentes y prestigiosas del país. En la línea de partida están Alejandro Micco, Óscar Landerretche y Dante Contreras.

Los tres profesores titulares se enfrentarán en las elecciones que ocurrirán en junio, cuya fecha exacta aún no está definida, y llegan a esta instancia con credenciales similares: todos tienen un doctorado en economía en una universidad extranjera de renombre -Harvard, UCLA y el MIT- y una destacada carrera en la academia, además de haber contribuido a políticas públicas desde distintos cargos.

Mismo perfil con el que llegó el actual decano, José De Gregorio, que se despide de su segundo período al mando de la facultad y quien tendrá su última actividad pública el 4 de junio en la gala con los alumnis.

Se estima que hay 100 votos en disputa, divididos en votos enteros, medio voto, un cuarto y un octavo de voto, asignados según carga académica y grado docente; lo que supone la participación de casi 120 profesores.

En la facultad hay hermetismo al momento de comentar los próximos comicios. Los académicos prefieren mantener sus opciones y opiniones en reserva y, de momento, no se visualizan jefes de campaña para los postulantes.

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Quién es quién en la carrera

El primer candidato es Alejandro Micco. Fue subsecretario de Hacienda en el segundo gobierno de Bachelet y ha ostentado cargos en el Banco Central y el BID. Su área de investigación aborda la macroeconomía financiera y el mercado laboral.

Micco, comentan fuentes al interior de la FEN, es el candidato de continuidad y quizá el gran favorito para suceder a De Gregorio, de quien fue jefe de campaña en 2018. Los contactos con sus colegas los habría iniciado hace un año y ya tendría asegurado al menos un tercio de los votos. Sus pares le reconocen una sólida trayectoria en la academia, la investigación, y su contribución a las políticas públicas -como la creación de la CMF-, pero mencionan que aún está al debe en términos de gestión.

El segundo candidato es Óscar Landerretche. Su rol público más reconocido es haber sido presidente del directorio de Codelco entre 2014 y 2018, pero también ha asumido roles directivos en la Universidad, en el Magíster en Políticas Públicas y en la Escuela de Pregrado de la FEN. Sus áreas de investigación son macroeconomía, política monetaria, economía política, entre otras.

Landerretche suena como el más fuerte competidor de Micco y también tendría a su haber otro tercio de votos, aunque al exCodelco, cuentan las mismas fuentes, le pesa no haber realizado investigación y publicado papers al nivel de sus contrincantes. No restan mérito a su capacidad académica ni su figuración pública, pero voces en el departamento de Economía sostienen que es fundamental un profesor que investigue y publique. En el sitio oficial de la FEN registra 8 papers versus 20 de Micco, o los 54 de Contreras.

El tercer candidato es Dante Contreras. Fue director ejecutivo del Banco Mundial, vicepresidente de Codelco, Oficial del PNUD y director del Departamento de Economía de la Universidad. Sus áreas de investigación incluyen economía de la educación, pobreza, distribución del ingreso, políticas sociales y evaluación de impacto.

Contreras ya compitió en 2018 contra De Gregorio y perdió por cuatro votos. De los tres, es el que tendría menos posibilidades, toda vez que compite con quien fue su jefe de campaña en dicha ocasión, Óscar Landerretche, sumado a que, de momento, tendría la menor cantidad de votos asegurados. Los académicos lo destacan por su prolífica carrera en investigación y la academia, pero sin ser un mal candidato, la balanza se inclinaría por Micco.

En la búsqueda de votos, los tres han cuidado mantener un bajo perfil, atendiendo la competitividad de la elección y la necesidad de marcar cada uno su estilo. Contactados por Señal DF, ninguno quiso referirse a la campaña.

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Desafíos para el próximo período

La FEN, dicen en su interior, tiene un nombre de peso y conservarlo forma parte de las tareas básicas de quien gane el decanato. Esto supone no solo mantener el nivel académico, sino también la participación en el debate y la generación de políticas públicas.

En lo académico, está el proceso de adaptación a la inteligencia artificial y cómo incorporarla en la enseñanza; el cambio demográfico del país, que implicará que cada vez entren menos alumnos y, a su vez, menos ingresos; además de reimpulsar los posgrados que imparte la facultad.

En cuanto al debate público, el decano de la FEN, señalan sus pares, debe ser una persona que mantenga a la facultad aislada de conflictos políticos, más no ausente del debate. Que emita opinión con datos y sea un aporte a la generación de políticas, no solo a través de su figura, sino también con la colaboración de todo el cuerpo docente.

Asimismo, mencionan que el decano debe equilibrar y conocer a los tres departamentos que componen la facultad -Economía, Administración y Control de Gestión y Sistemas de Información-, y trabajar para que la FEN siga siendo un referente, de manera que ser docente ahí tenga un prestigio propio.