Constructora española que tiene paralizadas obras clave en Concepción esgrime dificultades financieras y autoridades evalúan liquidar contratos

Representantes del Biobío sostuvieron una reunión de emergencia donde se fijó como plazo perentorio el lunes 4 de mayo para que Tapusa presente un plan de trabajo que garantice la continuidad de las obras. Las faenas incluyen infraestructura estratégica para la conectividad de la región, como el Puente Esmeralda, el Eje Colón y el Puente Perales.

La empresa constructora de obras civiles Tapusa mantiene paralizadas las faenas de tres obras de conectividad para el Gran Concepción, generando incertidumbre y sueldos impagos de los trabajadores de las faenas del Puente Esmeralda, el Eje Colón y el Puente Perales. La compañía, de capitales españoles, esgrime problemas financieros derivados del aumento de costos operativos y complejidades técnicas.

El escenario obligó a las autoridades del Biobío, incluidos los alcaldes de Talcahuano y Hualpén, a sostener una reunión de emergencia donde se fijó como plazo perentorio el lunes 4 de mayo para que la constructora presente un plan de trabajo definitivo, que garantice la continuidad de las obras. De no ser una propuesta satisfactoria, el Estado iniciará el proceso de liquidación de contratos y cobro de garantías.

Plan de trabajo

Tras la cita, el delegado presidencial en Biobío, Julio Anativia, confirmó que el escenario ideal es la continuidad de la firma, pero advirtió que no se aceptarán condiciones fuera de norma. "Se ha comprometido al día lunes a presentar un plan de trabajo que será evaluado para ver si es posible continuar (las obras), que sería la situación ideal (...) Vamos a estar durante los próximos días tomando una decisión en base al informe y propuesta que haga llegar la empresa".

Ante la posibilidad de que la constructora solicite una inyección adicional de recursos para compensar el alza de los insumos, Anativia fue enfático en transparentar que "hay un margen respecto al cual pueden solicitar en condiciones normales y nosotros tenemos que atenernos a lo que está establecido en los contratos y en la licitación que se hizo".

Argumentos de la empresa

La crisis financiera argumentada por Tapusa no sólo responde a una gestión interna, sino también al contexto macroeconómico que ha golpeado al sector de la construcción. El seremi de Vivienda, Anselmo Villagra detalló que la empresa puso sobre la mesa el incremento en el precio de los combustibles y costos de traslado como un factor que ha mermado su capacidad de ejecución.

A esto se suma la complejidad técnica en terrenos específicos. "Tenemos parado un tramo, que es el Eje Colón, el tramo 3, por Monumentos Nacionales y otras cosas (...) Eso la empresa lo saca como recurso (por) la complejidad de los hitos", explicó Villagra.

Pese a los rumores de insolvencia, desde la seremía aseguran que la empresa afirma tener las remuneraciones de sus operarios directos al día. “Ellos (Tapusa) tienen toda la intención de retomar las obras, incluso consultamos por las remuneraciones. Están todos los operarios con las remuneraciones al día, según la empresa, y están dispuestos a pagar la remuneración de este mes”, comentó Villagra.

Sin embargo, en los últimos días se realizó el retiro de maquinaria por parte de subcontratistas en algunas de las obras que están en ejecución, lo que ha sido interpretado como una señal preocupante por las autoridades.

Piden salida anticipada

Pese a los buenos oficios emanados de la reunión de emergencia, el senador Gastón Saavedra (PS) ha liderado la postura de terminar el vínculo contractual de inmediato para evitar que las obras se conviertan en "elefantes blancos". Según el parlamentario, la empresa está "financieramente a maltraer" y el retiro de equipos es un indicador claro de abandono.

Saavedra planteó que lo más aconsejable es concluir la relación, ejecutar las boletas de garantía y licitar nuevamente en el menor tiempo posible, argumentando que "esto ya no da para más". Esta visión es compartida por el gobernador regional del Biobío, Sergio Giacaman, quien recordó que algunas de estas obras, como el Eje Colón, ya arrastran retrasos de cinco años.

Para el alcalde de Talcahuano, Eduardo Saavedra es clave la celeridad en la toma de decisiones puesto que “Talcahuano ya no resiste más paralizaciones ni atrasos de obras públicas, donde nuestros vecinos han sido los más perjudicados”. Bajo este argumento, el jefe comunal solicitó al ministro de Vivienda, Iván Poduje, (las obras en cuestión son mandatadas por el Serviu) que “sea parte de la búsqueda de soluciones de esta grave situación que no es de ahora (…) No vamos a titubear en nuestra ciudad”, dijo enfático.

En esa línea, el gobernador Giacaman dijo que "yo invito al Gobierno (para) que nos ayude a que la Región del Biobío sea una región con las cosas terminadas y nunca más las cosas a medias", sentenció.

Obras en riesgo

Las tres obras que la constructora española mantiene frenadas son fundamentales para la conectividad del Gran Concepción, pues fueron diseñadas para descomprimir arterias viales que mantienen a la intercomuna con alta congestión, sobre todo en horas punta.

Es el caso del Puente Esmeralda, una obra avaluada en $ 20 mil millones para construir una estructura de 21,5 metros de ancho que conectará Concepción, San Pedro de la Paz y Chiguayante.

El Eje Colón, infraestructura que debía ser entregada durante el tercer trimestre, presenta retrasos en el avance de las obras. Su operación permitiría dar fluidez al tránsito, como una alternativa vial expedita a la Autopista Concepción – Talcahuano.

Y el Puente Perales, obra estratégica que permitiría reemplazar la estructura colapsada en 2020. El nuevo diseño contempla una longitud de 48,5 metros y un gálibo superior para evitar nuevos impactos de camiones de gran altura.

El seremi Villagra anunció que se dará plazo hasta el martes para definir sobre la propuesta de Tapusa que debe ser recepcionada el lunes. Si no es satisfactoria y da garantías, “tenemos que tomar otras acciones”.