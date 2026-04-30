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Pensiones

La compleja situación del sistema previsional colombiano que presiona a la AFP de la Cámara Chilena de la Construcción y Prudential

El presidente de la Asociación Colombiana de Fondos de Pensiones, Andrés Velasco, aseguró que las medidas del gobierno de Gustavo Petro ponen en riesgo a la industria.

Por: Daniel Vizcarra G.

Publicado: Miércoles 29 de abril de 2026 a las 20:30 hrs.

Pensiones Construcción Colombia
<p>El presidente de Asofondos, Andrés Velasco.</p>

El presidente de Asofondos, Andrés Velasco.

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