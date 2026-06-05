Zoom a los primeros meses de operación de los beneficios del Seguro Social

La medida es una de las más relevantes de la reforma previsional aprobada el año pasado. En abril, sus dos beneficios alcanzaron a más de 1,4 millón de personas.

La creación del Seguro Social Previsional fue la medida “estrella” de la reforma previsional aprobada el año pasado e impulsada por el gobierno anterior tras alcanzar un acuerdo con la entonces oposición.

En enero, y según el cronograma fijado por la ley, inició la operación de dos de sus beneficios, cuyo objetivo es aumentar las pensiones de los actuales jubilados, sobre todo, de las mujeres.

Uno de ellos es la compensación por la mayor expectativa de vida, que consiste en un beneficio para mujeres de 65 años o más que hayan cotizado y se hayan pensionado por vejez o invalidez, siempre y cuando no estén cubiertas por el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS).

La medida entrega un monto adicional para compensar la menor pensión que reciben debido a su mayor expectativa de vida, en comparación con hombres que tienen el mismo ahorro, edad y grupo familiar.

El otro beneficio es la garantía por años cotizados, que busca reconocer la trayectoria laboral, con una pensión proporcional a los años aportados. El monto es de UF 0,1 mensual por cada 12 meses cotizados, con un máximo de UF 2,5, es decir, se reconocen hasta 25 años de aportes.

Para percibirlo las mujeres deben tener al menos 120 meses cotizados, mientras que los hombres tienen que enterar 240 cotizaciones.

“Es una operación importante y, hasta ahora, ha resultado tal cual estaba planificado”, dijo la subsecretaria Elisa Cabezón, quien agregó que se está preparando una campaña comunicacional sobre uno de los beneficios del Seguro Social Previsional.

Las cifras

Según datos de la Superintendencia de Pensiones, a abril de este año, existe un total de 1.417.190 beneficiarios los beneficios del Seguro Social, 46.893 más que la cantidad anotada en enero.

En detalle, hay 326.591 mujeres que solo perciben la compensación por diferencias en expectativas de vida, mientras 40.450 cuentan únicamente con el beneficio por años cotizados.

En tanto, las que perciben ambos apoyos son 426.389, totalizando 793.430 beneficiarias. Por otro lado, hay 623.760 hombres que reciben la garantía por años cotizados.

En la compensación por expectativa de vida, el promedio del monto otorgado fue de $ 10.232, mientras que la cifra media de los recursos que las mujeres que recibieron solo la garantía por años cotizados llegó a $ 80.634.

Elisa Cabezón, Subsecretaria de Previsión Social.

En el caso de aquellas mujeres a las que se les otorgó ambos beneficios, el promedio en conjunto fue de $ 67.317.

Para los hombres, segmento que solo percibió la garantía por años cotizados, el promedio fue de $ 98.133.

Respecto del costo involucrado por la entrega de todos los beneficios descritos, este llegó a $ 114.622 millones al cuarto mes del presente ejercicio.

En torno a la cantidad de cotizantes del Seguro Social, y con cifras a marzo de la Superintendencia de Pensiones, se registraron 2.576.189 mujeres y 3.249.257 hombres, lo que resultó en un total de 5.825.446 aportantes.

La evaluación

La subsecretaria de Previsión Social, Elisa Cabezón, realizó una evaluación de la operación del Seguro Social y de sus beneficios en este primer período.

La economista apuntó que “todo ha ido según lo establecido en la ley, y eso es satisfactorio. En enero, el Instituto de Previsión Social (IPS)comenzó con el pago del bono por año cotizado y la compensación por expectativa de vida”.

“Es una operación importante y, hasta ahora, ha resultado tal cual estaba planificado”, agregó.

Además, la autoridad adelantó que su repartición alista una campaña comunicacional con foco en uno de los beneficios.

“Estamos preparando una campaña con especial foco en la compensación por expectativa de vida, con el objetivo de comunicarle a las mujeres que el monto del beneficio se recibe en un 100% si postergan la jubilación a los 65 años, además de que su pensión financiada por su cuenta individual puede aumentar en hasta un 40% si se jubila a los 65 en vez de a los 60”, dijo.

“Es un incentivo para aquellas mujeres que quieren voluntariamente seguir activas laboralmente, y supone un desafío al mundo laboral para abrir espacio a los trabajadores que tienen 55 o más años de edad”, añadió.

El otro beneficio

Otra de las medidas incorporadas en la reforma previsional fue el alza de la Pensión Garantizada Universal (PGU).

Desde septiembre de 2025, los adultos mayores que tienen 82 años o más, siempre y cuando cumplan con los requsitos, observaron un alza de la PGU, que llegó a los $ 250.275 para este grupo. A partir de septiembre próximo, será el mismo valor para los que tengan 75 años o más, mientras que, un año después, podrán acceder a ese monto los que tengan 65 años o más.

Según cifras del regulador a abril, de las 2.735.577 personas que reciben pensiones del Pilar Solidario, 2.272.767, un 83%, corresponden a beneficiarios de la PGU. De ellos, un 57% son mujeres.

Sobre los montos involucrados para costear el beneficio, los datos señalan que alcanzaron los $ 523 mil millones en abril.