Siete AGF participan de la licitación de carteras de inversión del Fondo Autónomo de Protección Previsional
Las administradoras que presentaron ofertas son BCI Asset Management, Bice Inversiones, BTG Pactual, Falcom, Principal Asset Management, Santander Asset Management y Sura.
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El Fondo Autonómo de Protección Previsional (FAPP) informó concretó la apertura de las ofertas presentadas en la licitación pública para la administración de las carteras de inversión, proceso que inició el 8 de mayo y que finalizó este 7 de junio.
En la instancia se dio cuenta de la participación de siete administradoras generales de fondos, de las cuales dos presentaron ofertas para el mandato de Inversión en Renta Fija Nacional de Corto Plazo y siete para el mandato de inversión en Renta Fija Nacional de Largo Plazo. En la misma instancia, y de conformidad con las bases, se abrió el sobre con el Umbral de Retribución Máxima, constatándose que una de las ofertas para el mandato de Renta Fija Nacional de Largo Plazo excedió dicho umbral.
Las administradoras que presentaron ofertas son BCI Asset Management, Bice Inversiones AGF, BTG Pactual AGF, Falcom AGF, Principal Asset Management AGF, Santander Asset Management AGF y Sura AGF. Las propuestas serán analizadas por una comisión evaluadora dentro de los próximos siete días. Conforme a los criterios establecidos en las bases, esa comisión deberá emitir un informe al Consejo Directivo del Fondo Autónomo, instancia que definirá a la o las entidades que se adjudiquen la licitación, la o las que comenzarán a administrar los recursos a partir de julio de 2026.
De acuerdo con el artículo 29 de la reforma previsional, la gestión de inversiones del Fondo (que actualmente está a cargo de la Tesorería General de la República) se estructura sobre un modelo de delegación total de carteras, en virtud del cual se debe licitar la administración para la totalidad de los recursos del Fondo, manteniendo el Fondo y su Administrador la responsabilidad legal y fiduciaria sobre su gestión e inversión. En este proceso en específico, se licitan dos mandatos: de Renta Fija Nacional de Corto Plazo y de Renta Fija Nacional de Largo Plazo, y cada uno de ellos se podrá adjudicar a uno o más administradores.
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