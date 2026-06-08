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Siete AGF participan de la licitación de carteras de inversión del Fondo Autónomo de Protección Previsional

Las administradoras que presentaron ofertas son BCI Asset Management, Bice Inversiones, BTG Pactual, Falcom, Principal Asset Management, Santander Asset Management y Sura.

Por: Daniel Vizcarra

Publicado: Lunes 8 de junio de 2026 a las 15:56 hrs.

Pensiones reforma previsional AGF BTG Pactual Bci Sura Principal Daniel Vizcarra
<p>Siete AGF participan de la licitación de carteras de inversión del Fondo Autónomo de Protección Previsional</p>

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