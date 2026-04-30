Grupo Falabella suma a Renato Fernández a sus filas
Fernández es un ejecutivo con amplia experiencia en el área y que en los últimos seis meses se había desempeñado en similar área en Mallplaza.
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Uno de los primeros cambios, al menos visible, ocurrirá este lunes en Falabella, tras la llegada de Fernando de Peña a la presidencia de la compañía. Se trata del arribo de Renato Fernández, quien asumirá el cargo de gerente de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad en el grupo, un cargo que no existía como tal.
Fernández es un ejecutivo con amplia experiencia en el área y que en los últimos seis meses se había desempeñado en similar área en Mallplaza, firma a la que había llegado en octubre de 2025, tras un proceso liderado por el head hunter Korn Ferry.
Antes, Fernández había sido parte del equipo de la consultora Vinson Consulting y aún antes había trabajado en Codelco como vicepresidente de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad. Previo a la estatal, trabajó en el grupo Cencosud, entre 2011 y 2018, como gerente de Asuntos Corporativos. Consultado Renato Fernández, no fue posible obtener una declaración.
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