CEO de Adagio Teas fue el chileno y sudamericano con mejor marca en la maratón de Londres
En los 42 kilómetros de carrera, José Manuel Ricalde -44 años, CEO y socio de Adagio Teas, Black Drop Coffee y Kaya Unite- alcanzó el mejor tiempo entre los chilenos y sudamericanos que participaron: dos horas, 35 minutos y nueve segundos.
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El mismo día que se corrió la maratón de Santiago, el domingo 26 de abril, se realizó la misma prueba en Londres, que arrancó temprano en la mañana de la capital inglesa. En los 42 kilómetros de carrera, José Manuel Ricalde -44 años, CEO y socio de Adagio Teas, Black Drop Coffee y Kaya Unite- alcanzó el mejor tiempo entre los chilenos y sudamericanos que participaron: dos horas, 35 minutos y nueve segundos. Eso lo ubicó también en el segundo lugar de las mejores marcas alcanzadas por competidores latinoamericanos, después del mexicano Lucas Víctor Baldin.
Esta fue la sexta maratón de Ricalde, quien partió en 2017 en este tipo de carreras. Entre otras, ha competido en la de Chicago, la de Viena y la de Berlín. Su mejor marca es la que obtuvo recién en Londres.
Dice Ricalde: “La maratón de Londres es de esas carreras que todo maratonista sueña correr. El ambiente es espectacular, la ciudad entera se vuelca a la maratón y el apoyo se siente en cada kilómetro. Escuchar ‘¡Vamos Chile!’ en distintos puntos del recorrido fue algo que marca la diferencia. Esa energía es un impulso real, un golpe anímico”.
“Uno no llega acá sin preparación previa. Hay meses de levantarse a las 5 de la mañana para entrenar. De salir a correr cuando el cuerpo no quiere, cuando hace frío, cuando cuesta. Hay que compatibilizar el entrenamiento con la vida laboral, con la familia, con las responsabilidades del día a día. Nada de esto se logra solo. Familia, entrenador y amigos con los que uno corre están detrás, apoyando, empujando incluso cuando uno duda. Una maratón no se define sólo por el tiempo que marca el reloj, sino por todo lo que construiste para llegar a esa meta.”.
En la competencia de la capital inglesa participaron en total 113 chilenos.
La maratón de Londres 2026 hizo noticia porque anotó un récord mundial: el keniano Sebastián Sawe logró, por primera vez en la historia de esta competencia, bajar la barrera de las dos horas. Su tiempo fue de una hora, 59 segundos y 30 segundos.
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