Más de 40 mil personas y la billonaria self-made más joven del mundo como speaker principal: así fue el Web Summit Rio

La cuarta edición del evento reunió a más de 40 mil asistentes de 100 países, consolidándose como la mayor desde que el evento llegó a Brasil. Entre fondos de Silicon Valley, ejecutivos de OpenAI y Meta, startups de inteligencia artificial y anuncios millonarios, Chile dijo presente con una delegación oficial y representantes en dos de los principales escenarios de la conferencia.

El partido inaugural del Mundial se vio en una pantalla gigante dentro del Riocentro, el centro de convenciones en la zona oeste de Río de Janeiro donde, entre el 8 y el 11 de junio, se llevó a cabo la cuarta edición del Web Summit Río.

A la entrada, detector de metales. Adentro, el evento funcionaba como una ciudad: más de siete escenarios en paralelo, carros de Johnny Rockets, comida local y un buffet con platos de distintos países, más un bar abierto todo el día en la zona reservada a los speakers.

Fue la edición más grande hasta ahora. La organización reportó 40.287 asistentes de más de 100 países, 1.572 startups y 688 inversionistas. Un récord para la conferencia, que en sus cuatro años en Brasil ya acumula más de 130 mil asistentes y 5 mil startups. El sector dominante, otra vez, fue la inteligencia artificial, seguido de fintech, SaaS y healthtech.

Hubo líderes de OpenAI, Meta y Replit, ejecutivos de fondos de Silicon Valley como Andreessen Horowitz, un premio Nobel, representantes de pueblos originarios de Brasil, ex futbolistas y la medallista olímpica Rebeca Andrade, la gimnasta brasileña que subió al escenario principal.

El momento estelar de la apertura lo dio Luana Lopes Lara, brasileña de 29 años, cofundadora y COO de Kalshi y la mujer self-made más joven del mundo en llegar a billonaria, según Fortune. Su plataforma estadounidense de mercados de predicción está valorizada en US$ 22 mil millones tras levantar una ronda de US$ 1.000 millones liderada por Coatue en mayo. Desde el escenario principal anunció que quiere llevar la empresa a Brasil.

“Esperamos venir pronto, pero vamos a trabajar con el gobierno”, dijo, en referencia a la prohibición que hoy pesa sobre los mercados de predicción en el país. Y remarcó que Kalshi no es una casa de apuestas: gana por comisión de transacción, no cuando el usuario pierde.

El premio PITCH, el clásico concurso de startups del Web Summit, quedó en casa: lo ganó la brasileña Dalton Lab, de IA agéntica, por sobre más de 1.500 postulantes.

La delegación chilena puso dos nombres en tarima. Cristina Etcheberry, cofundadora y CEO de la fintech Toku, participó en un panel sobre el futuro de las finanzas. Y Rodrigo Durán, director ejecutivo del Cenia (Centro Nacional de Inteligencia Artificial), llevó la mirada chilena sobre IA a uno de los escenarios. Chile, además, figuró entre los países con delegación oficial y aportó startups al programa.