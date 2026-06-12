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Más de 40 mil personas y la billonaria self-made más joven del mundo como speaker principal: así fue el Web Summit Rio

La cuarta edición del evento reunió a más de 40 mil asistentes de 100 países, consolidándose como la mayor desde que el evento llegó a Brasil. Entre fondos de Silicon Valley, ejecutivos de OpenAI y Meta, startups de inteligencia artificial y anuncios millonarios, Chile dijo presente con una delegación oficial y representantes en dos de los principales escenarios de la conferencia.

Por: Equipo DF MAS

Publicado: Viernes 12 de junio de 2026 a las 16:51 hrs.

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<p>Más de 40 mil personas y la billonaria self-made más joven del mundo como speaker principal: así fue el Web Summit Rio</p>

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