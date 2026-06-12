Más de 40 mil personas y la billonaria self-made más joven del mundo como speaker principal: así fue el Web Summit Rio
La cuarta edición del evento reunió a más de 40 mil asistentes de 100 países, consolidándose como la mayor desde que el evento llegó a Brasil. Entre fondos de Silicon Valley, ejecutivos de OpenAI y Meta, startups de inteligencia artificial y anuncios millonarios, Chile dijo presente con una delegación oficial y representantes en dos de los principales escenarios de la conferencia.
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El partido inaugural del Mundial se vio en una pantalla gigante dentro del Riocentro, el centro de convenciones en la zona oeste de Río de Janeiro donde, entre el 8 y el 11 de junio, se llevó a cabo la cuarta edición del Web Summit Río.
A la entrada, detector de metales. Adentro, el evento funcionaba como una ciudad: más de siete escenarios en paralelo, carros de Johnny Rockets, comida local y un buffet con platos de distintos países, más un bar abierto todo el día en la zona reservada a los speakers.
Fue la edición más grande hasta ahora. La organización reportó 40.287 asistentes de más de 100 países, 1.572 startups y 688 inversionistas. Un récord para la conferencia, que en sus cuatro años en Brasil ya acumula más de 130 mil asistentes y 5 mil startups. El sector dominante, otra vez, fue la inteligencia artificial, seguido de fintech, SaaS y healthtech.
Hubo líderes de OpenAI, Meta y Replit, ejecutivos de fondos de Silicon Valley como Andreessen Horowitz, un premio Nobel, representantes de pueblos originarios de Brasil, ex futbolistas y la medallista olímpica Rebeca Andrade, la gimnasta brasileña que subió al escenario principal.
El momento estelar de la apertura lo dio Luana Lopes Lara, brasileña de 29 años, cofundadora y COO de Kalshi y la mujer self-made más joven del mundo en llegar a billonaria, según Fortune. Su plataforma estadounidense de mercados de predicción está valorizada en US$ 22 mil millones tras levantar una ronda de US$ 1.000 millones liderada por Coatue en mayo. Desde el escenario principal anunció que quiere llevar la empresa a Brasil.
“Esperamos venir pronto, pero vamos a trabajar con el gobierno”, dijo, en referencia a la prohibición que hoy pesa sobre los mercados de predicción en el país. Y remarcó que Kalshi no es una casa de apuestas: gana por comisión de transacción, no cuando el usuario pierde.
El premio PITCH, el clásico concurso de startups del Web Summit, quedó en casa: lo ganó la brasileña Dalton Lab, de IA agéntica, por sobre más de 1.500 postulantes.
La delegación chilena puso dos nombres en tarima. Cristina Etcheberry, cofundadora y CEO de la fintech Toku, participó en un panel sobre el futuro de las finanzas. Y Rodrigo Durán, director ejecutivo del Cenia (Centro Nacional de Inteligencia Artificial), llevó la mirada chilena sobre IA a uno de los escenarios. Chile, además, figuró entre los países con delegación oficial y aportó startups al programa.
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