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¿Qué habló Peter Thiel con José Piñera en su reunión en Chile?

El mensaje de Piñera, traducido del inglés, fue: “Acabo de reunirme con Peter Thiel en Santiago. Disfruté tanto la conversación sobre el milagro chileno y las tendencias globales que decidí regalarle mi estampilla de colección con el voto de nuestro héroe Thomas Jefferson"

Por: Equipo DF MAS

Publicado: Jueves 30 de abril de 2026 a las 17:13 hrs.

Piñera Familias Chile
<p>¿Qué habló Peter Thiel con José Piñera en su reunión en Chile?</p>

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