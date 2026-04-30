¿Qué habló Peter Thiel con José Piñera en su reunión en Chile?

El mensaje de Piñera, traducido del inglés, fue: “Acabo de reunirme con Peter Thiel en Santiago. Disfruté tanto la conversación sobre el milagro chileno y las tendencias globales que decidí regalarle mi estampilla de colección con el voto de nuestro héroe Thomas Jefferson"

El sábado 25 de abril, José Piñera subió una foto a X. Estaba en el lobby del Mandarin Oriental de Santiago, posando con Peter Thiel, el cofundador de PayPal, primer inversionista de Facebook, dueño de Palantir, financista de J.D. Vance y referente intelectual de la nueva derecha tech global.

El mensaje de Piñera, traducido del inglés, fue: “Acabo de reunirme con Peter Thiel en Santiago. Disfruté tanto la conversación sobre el milagro chileno y las tendencias globales que decidí regalarle mi estampilla de colección con el voto de nuestro héroe Thomas Jefferson: ‘He jurado hostilidad eterna contra toda forma de tiranía sobre la mente del hombre’”.

Just met Peter Thiel in Santiago. I enjoyed so much the conversation about the Chilean miracle and world trends that decided to give him my collector stamp with our hero Thomas Jefferson’s vow: “I have sworn eternal hostility against every form of tyranny over the mind of man”. pic.twitter.com/73PyTUqqu1 — José Piñera🗽 (@jpinera_english) April 25, 2026

El recorrido de Thiel arrancó en Buenos Aires el 12 de abril, donde llegó con su marido Matt Danzeisen -ex VP de BlackRock- y sus hijos. Almorzó con Santiago Caputo, comió con el ministro Federico Sturzenegger y fue recibido por Milei en la Casa Rosada el 23 de abril. Compró una casa de US$12 millones en Barrio Parque y planea quedarse al menos dos meses, según medios locales. Entre medio, voló a Santiago.

¿De qué habló en su cita con el chileno? Una pista está en el podcast -generado con IA- que el propio Piñera difundió en X: el tema central fue el sistema de capitalización chileno, o como él lo llama, “la madre de todas las reformas”. Repite la tesis que defiende hace cuatro décadas, es decir, que el sistema chileno de capitalización individual lanzado en 1980 fue -según él y el historiador Niall Ferguson- el verdadero punto de partida de la reacción global contra el Estado de bienestar, antes que Thatcher y Reagan.

En el audio cuenta también que Bill Clinton se interesó en el sistema de pensiones chileno tras una conversación de medianoche en la habitación de Lincoln en 1995 y casi propuso cuentas privadas en su State of the Union de 1999, hasta que el escándalo Lewinsky mató la reforma. Cuenta también que en 2004 fue llevado a la dacha de Putin a 140 km/h por el carril ZIL de Moscú, reservado a la élite, para venderle el modelo. Y que hoy 51 países tienen sistemas de capitalización individual, contra 17 en 1999. Todo eso, según Piñera, lo conversó con Thiel.