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Oscar Lería, fundador de Maratué: “Este es un proyecto para la clase media, los grandes postergados”

El empresario tras el proyecto que se sitúa como la mayor iniciativa inmobiliaria que está en desarrollo en Chile, detalla su pasado -como hijo de un inmigrante que partió de obrero del calzado-, al explicar la sintonía y urgencia que tiene de comenzar ya las viviendas sociales en la iniciativa ubicada en la comuna de Puchuncaví.

Por: Azucena González

Publicado: Sábado 2 de mayo de 2026 a las 21:00 hrs.

Azucena González Inmobiliario Construcción
<p>Oscar Lería, fundador de Maratué: “Este es un proyecto para la clase media, los grandes postergados”</p>

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