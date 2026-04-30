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De tal Baco, tal astilla

Nicolás y Louis Le Baux son cocineros formados en el Instituto Paul Bocuse de Lyon. Hijos de Frédéric Le Baux, el empresario francés dueño del Baco, llevan siete años montando proyectos gastronómicos. La semana pasada estrenaron Parigó, su primer restorán propio, en una casona en La Pastora, en pleno barrio El Golf. La casa la compró Frédéric para mover el Baco, pero le quedó chica. Acá hablan de su trayectoria, de las similitudes y diferencias con la cocina paterna y del crédito de $ 300 millones que pidieron al Banco de Chile para debutar con su nuevo bistró.

Por: Mateo Navas

Publicado: Sábado 2 de mayo de 2026 a las 21:00 hrs.

Mateo Navas
<p>De tal Baco, tal astilla</p>

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