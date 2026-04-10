Cómo la familia Yarur cerró 2025 con ganancias récord

El primer año operativo de la dupla de Ignacio y Diego Yarur Arrasate cerró con cifras inéditas: utilidades consolidadas sobre los US$ 1.000 millones sólo en el negocio financiero. Este resultado impulsó ganancias récord para la matriz familiar -donde convergen las distintas ramas del clan- por más de US$ 600 millones. Con un retorno de la acción del 118% y una filial en Florida que ya aporta el 32% del balance, los Yarur ya trabajan en el plan para seguir creciendo en EEUU sin frenos regulatorios.

Se llama “Project Win”, y hasta ahora no era conocido públicamente. Nació en 2024 y se armó como un plan quinquenal para el City National Bank of Florida, el banco que Bci controla en Estados Unidos desde 2015. El plan tiene cinco objetivos, todos orientados a hacer crecer a CNB y convertirlo, para 2029, en un banco líder en el estado norteamericano: rentabilidad y crecimiento sostenible; diversificación estratégica; escalabilidad y transformación digital; cultura, liderazgo y talento; y excelencia regulatoria. La meta al cierre del plan era alcanzar activos por US$ 36.000 millones y una utilidad de US$ 583 millones.

En los números fríos, la apuesta por Florida tiene lógica: el PIB de este estado es equivalente a la 15ª economía del mundo. Además, sólo el condado de Miami-Dade tiene un producto comparable al de Chile. Y como CNB tiene un 9% de participación en ese sector (y participaciones marginales en otras ciudades como Tampa y Orlando), el terreno de crecimiento, dicen voces de la compañía, es enorme.

Por eso, hoy el avance de CNB es una de las puntas de lanza del fuerte incremento en ganancias de la familia Yarur. Por primera vez, Empresas Juan Yarur SpA, la firma controladora de Bci y de la cual son dueños las distintas ramas del clan chileno, reportó ganancias consolidadas superiores a los US$ 1.000 millones. De esa cifra -récord, por lejos-, más de US$ 600 millones ($ 553.436 millones) corresponden a los accionistas de esta entidad.

El propio Ignacio Yarur, presidente de Bci, abordó este hito en la mañana de este jueves en la junta ordinaria de accionistas del banco, en el -1 de su edificio corporativo en El Golf: “A 10 años de la adquisición de City National Bank, nuestra operación en Florida se ha multiplicado cinco veces y los logros allí obtenidos son una prueba más de que Bci es capaz de competir con éxito en mercados altamente exigentes”, dijo a un auditorio lleno.

Sueldos, IA, “Moon” y postnatal

El 3 de diciembre de 2024, Luis Enrique Yarur Rey presentó su renuncia a las presidencias de Bci y Empresas Juan Yarur, tras más de tres décadas al mando. Ignacio tomó el banco. Diego, por su parte, el holding. La transición había sido planificada durante años y ambos habían hecho carrera completa dentro de la organización. Ignacio fue el que incubó la billetera digital MACH -hoy MACHBANK- que tiene más de un millón de cuentas corrientes. Diego, en cambio, lideró la expansión en Estados Unidos desde la gerencia de desarrollo corporativo e internacional, y supervisó las adquisiciones de TotalBank y Executive National Bank.

En el primer año bajo la nueva generación Bci fijó un sueldo mínimo interno de $ 1.100.000 brutos e instauró un postnatal masculino de 20 días hábiles, algo sin precedente en la banca local. Además, la apuesta por la inteligencia artificial y el análisis de datos se convirtió en un pilar estructural para la eficiencia (la plataforma que usan mayormente en el banco es Gemini, de Google, y cerca del 90% la usa en su día a día). En todo 2025, el retorno de la acción alcanzó un 118,6%.

Pero también, rescataron algunos presentes en la junta, hay muchas similitudes con el patriarca. No fueron pocos en la junta de este jueves los que comentaron lo parecido que se veía Ignacio a su padre, liderando su segunda asamblea ordinaria y vestido “impecable”, tal como era conocido Luis Enrique Yarur. De hecho, distintos minoritarios pidieron el micrófono en la junta para directamente felicitar al presidente por la gestión y el cumplimiento de las metas financieras. “He visto una combinación que es muy difícil de ver, que es una agresividad comercial con una prudencia”, dijo Jaime Fuenzalida, uno de los accionistas que intervino en la sesión.

Otros, como Jaime Pozo, destacaron el factor de lealtad tras el anuncio del pago de un dividendo de $ 1.500 por acción: “Quiero felicitar nuevamente al presidente porque se han acordado de los pequeños accionistas que hemos sido leales por décadas. Esto es un muy buen aire para nosotros”.

Lo más importante de la gestión de la nueva generación es lo que internamente bautizaron como “Proyecto Moon”. El 1 de diciembre de 2025, Ignacio Yarur y el gerente general Eugenio Von Chrismar se reunieron con la presidenta de la CMF, Solange Berstein, para presentarle la idea. En enero de 2026, Bci informó al mercado: crear Grupo Bci, una sociedad holding abierta a bolsa que controlará por separado a Bci Chile y a CNB. Empresas Juan Yarur aportará sus acciones a la nueva sociedad, que luego lanzará una OPA para que los accionistas canjeen sus títulos. La reorganización busca despejar el camino para que CNB siga creciendo en Florida sin toparse con el límite que permite a los bancos chilenos invertir hasta un 40% de su patrimonio en el exterior.

Y por eso, la semana pasada Empresas Juan Yarur dio el primer “gran” paso y constituyó la sociedad Bci Group SA.

Las ramas Yarur

Empresas Juan Yarur se constituyó como sociedad anónima cerrada en marzo de 1957. Hoy funciona como un holding financiero no operativo y en el que cohabitan las distintas ramas de los Yarur. Según su última memoria, tiene un activo dominante: su participación del 55,36% en Bci, que representa el 89,91% de sus activos individuales. No cotiza en bolsa, pero sí está inscrita en el Registro de Valores de la CMF, como lo exige la ley al ser controladora de un banco.

Según la memoria 2024, la última disponible a la fecha, el capital de esta sociedad se divide en dos series. La Serie A -con derecho a voto- concentra el poder político y la Serie B -sin derecho a voto, pero con derecho a dividendos- reúne buena parte de la participación económica de las ramas minoritarias.

A diciembre de 2024 la principal rama es la familia Yarur Arrasate, con el 44,99% total de las acciones y el 72% del derecho a voto. Las otras dos ramas son la familia Yarur Chamy -17,86% del total, 4,50% de los votos- y la familia Yarur Ready -15,93% del total, 4,50% de los votos-.

En el directorio de la entidad están Diego Yarur Arrasate como presidente, Luis Enrique Yarur Rey, Ignacio Yarur Arrasate, María Cristina Yarur Terre -hija de Amador Yarur Banna- y Eugenio Von Chrismar.

En 2025, según los estados financieros de la entidad y sus filiales, la ganancia atribuible a los propietarios de la controladora alcanzó los $ 553.436 millones, equivalentes a unos US$ 600 millones. Es un récord. El máximo anterior lo habían anotado en 2022, cuando registraron $ 447.950 millones. En 2024, en tanto, la cifra fue de $ 428.290 millones, lo que representa un salto de 29% en un solo ejercicio.

De forma paralela a Empresas Juan Yarur SpA está Empresas JY, que participa de los negocios no financieros del clan, como Empresas SB y Ñuble Alimentos. Esta, a diferencia de la primera, es una sociedad anónima cerrada de la cual no se conocen los estados financieros.

Bendito peso

Fueron varias las razones detrás del crecimiento en las ganancias del grupo. El ingreso operacional de Bci subió 11,78%, impulsado por tres motores: el margen financiero creció 5,63%, las comisiones netas subieron 18,16%, y el resultado financiero neto pasó de $ 17.707 millones a $ 151.441 millones, gracias a las ganancias en la gestión activa de bonos del Tesoro y la mejora en la valorización de la cartera de inversiones de CNB, que en 2024 había registrado pérdidas por un reposicionamiento.

El motor principal del crecimiento fue CNB. La filial de Florida aumentó sus ingresos operacionales en 46,66% bajo norma chilena, hasta $ 739.085 millones, y su resultado operacional pasó de $ 117.587 millones a $ 342.771 millones. En dólares, la utilidad neta fue de US$ 261 millones, casi el triple que en 2024.

Hubo, además, un factor que no provino de la operación. Según el informe de resultados de Bci, la apreciación del peso frente al dólar -que pasó de $ 994,70 a $ 899,33 durante 2025- redujo el gasto por impuesto a la renta en $ 93.462 millones.

El silencio de Yarur

Luis Enrique Yarur Rey estuvo en la junta de este jueves. Se sentó en el público, pero no habló. El año pasado fue despedido entre aplausos de los accionistas. Esta semana, el escenario era de su hijo.

Y el desafío que Ignacio Yarur tiene por delante no es menor. La sociedad Bci Group ya está constituida, pero la reorganización todavía necesita la luz verde de los reguladores.

El canje de acciones, dijeron esta semana, será uno a uno, y la OPA invitará a todos los accionistas a migrar a la nueva matriz. Si todo avanza según el plan, en 2027 CNB operará como un banco independiente bajo el paraguas de Bci Group, libre del tope del 40% que hoy limita la inversión de un banco chileno en el exterior.

Hay otro frente abierto que Ignacio Yarur deberá administrar próximamente: la sucesión de Eugenio Von Chrismar en la gerencia general del banco. Tiene 72 años y ha sido uno de los artífices directos del crecimiento que llevó a Bci a convertirse en el banco más grande de Chile, con activos consolidados por US$ 90.000 millones. En el mercado especulan que su recambio ocurra en los próximos años -o incluso meses-, y la definición de su reemplazante será un hito clave para la nueva administración.

Consultado Bci, detallan que cuentan “con un gran gerente general”: “Basta mirar los resultados del banco en los últimos años, especialmente, los de 2025, que han sido históricos. Eugenio es un aporte excepcional que el directorio valora muchísimo”.

Y agregan: “Si bien el banco cuenta con procesos de sucesión para todos los cargos relevantes, porque es parte de un gobierno corporativo serio, no hay ningún cambio en nuestra gerencia general”.

Mientras, el reloj no se detiene y el próximo año Bci cumple 90 años. “Esa es la visión que hemos tenido en 90 años. Esa es la visión que vamos a seguir”, transmitió Ignacio Yarur a los accionistas este jueves.