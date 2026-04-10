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Fundadores de Maison Mirabeau, la viña que compró Concha y Toro en La Provenza: “Nos encontramos mutuamente”

De visita en Santiago, el matrimonio inglés tras Maison Mirabeau detalla la trastienda de la primera adquisición de Concha y Toro en Europa y adelanta su continuidad en la compañía. “Estamos muy alineados en los valores, así que cuando la conversación comenzó, fluyó de manera natural”, aseguran.

Por: María José Gutiérrez

Publicado: Sábado 11 de abril de 2026 a las 21:00 hrs.

María José Gutiérrez
<p>Fundadores de Maison Mirabeau, la viña que compró Concha y Toro en La Provenza: “Nos encontramos mutuamente”</p>

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