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La doble apuesta de los Ibáñez Atkinson en Londres: hoteles y oficinas prime

Z Hotels, la cadena británica de 15 establecimientos en ubicaciones de alta demanda en distintas ciudades de Inglaterra, acaba de cerrar un refinanciamiento por £79 millones con Metro Bank. Entre sus accionistas está Stars Companies, la plataforma empresarial de la familia Ibáñez Atkinson. Esta no es su única novedad en el Reino Unido: a principios de año, su brazo inmobiliario refinanció por £80 millones su portafolio de oficinas en la capital inglesa, incluyendo un edificio en el exclusivo barrio de Mayfair.

Por: Mateo Navas

Publicado: Sábado 18 de abril de 2026 a las 21:00 hrs.

Mateo Navas
<p>La doble apuesta de los Ibáñez Atkinson en Londres: hoteles y oficinas prime</p>

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