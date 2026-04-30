Legendaria cadena estadounidense destaca fortaleza del fast food ante crisis en Medio Oriente y anuncia expansión en el país

Ernesto Lynch lleva casi tres décadas en el negocio del fast food. Durante ocho años fue gerente de administración en Burger King; y luego dio el salto hacia Degasa, holding del que hoy es gerente general en Chile y agrupa tres marcas: Kentucky Fried Chicken (KFC), China Wok y Wendy’s.

De los 250 locales que hoy tienen en todo Chile, 169 de ellos son de la emblemática firma de pollo frito que, según Lynch, hoy se posiciona como la segunda con mayor participación en el mercado chileno. Pero quieren más.

Por eso, este 2026, Lynch adelantó que desde KFC contemplan un plan de crecimiento orientado a alcanzar la meta de tener un local abierto por cada 100 mil habitantes, con –mínimo– nueve nuevas aperturas en locaciones estratégicas, donde hoy no están. El “sueño”, no obstante, afirma el ejecutivo, es llegar a 20 tiendas nuevas este 2026. “La idea es llevar KFC a todos los rincones de Chile”, explica.

Este proceso de apertura de tiendas no es demasiado expedito, principalmente por demoras en obtención de permisos. Dichos períodos, explica Lynch, conllevan costos de arriendo y construcción atribuídos. Por eso, este año desde KFC probarán una nueva fórmula: la fabricación de locales en formato modular, es decir, que ya vienen hechos, listos para instalar en el lugar.

En abril pasado ya abrieron su primera tienda con este sistema: en Príncipe de Gales, con una inversión de US$ 1,3 millones. Para este año, estima Lynch, sumarán dos locales más bajo este sistema. “Su gracia es que mientras tú estás construyendo, vas sacando los permisos necesarios para poder abrir. Te permite un poco acelerar los timing”, explica el ejecutivo.

Hacer frente a las crisis

En cuanto a cifras, Lynch detalla que la marca creció a doble dígito en Chile durante los últimos tres años. Esto, hasta 2025, año donde –pese a que abrieron 22 nuevos locales– la gripe aviar proveniente de Brasil (desde donde KFC Chile importa sus productos) afectó los márgenes del negocio y, por ende, sus resultados.

Pero casi no tocaron los precios de cara al cliente, precisa el ejecutivo. ¿El motivo? “Entendemos que este último año y medio la condición económica no ha sido perfecta en Chile y, por lo tanto, sabemos que hoy día los clientes privilegian mucho un producto de buen precio y su abundancia (...). El cliente chileno valora mucho la cantidad”.

El ejecutivo confiesa que este año en KFC, como la mayoría de las industrias, están siendo impactados por los efectos de la crisis en Medio Oriente. “Pero yo llevo 29 años en este negocio, y el aprendizaje es que las crisis obviamente afectan, pero a veces sacan las mejores prácticas. Antes eran cada tres o cinco años. Hoy tenemos crisis todos los años, entonces te vas acostumbrando”.

Explica que la industria del fast food ha demostrado tener flexibilidad y gran rapidez para adaptarse a los escenarios inciertos. “Y siempre hay tendencias de productos sanos o cambios de conducta”, añade. “Pero la gente sigue valorando el producto global que entrega este rubro: una comida que te la sirven rápido a precio muy asequible, muy abundante”.