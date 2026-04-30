PFalimentos suma a Claudio Melandri, expresidente de Banco Santander, a directorio de la firma

El ejecutivo reemplazará a Esperanza Fernández. Además, se incorpora a la mesa directiva Max Besser, quien se desempeñó hasta octubre de 2025 como gerente general.

Con ajustes en su directorio se realizó este miércoles la junta ordinaria de accionistas de la empresa Productos Fernández, destacando la designación de Claudio Melandri como nuevo director de la compañía, en reemplazo de Esperanza Fernández, nieta de Manuel Arturo Fernández Godoy (hijo del fundador de PFalimentos), quien deja la mesa directiva.

Melandri, quien ingresó a Banco Santander en 1990 y desarrolló una carrera ascendente en la institución, encabezó una etapa clave como gerente general de Santander Chile y luego como country head del Grupo Santander en el país. Fue presidente del directorio de Banco Santander Chile hasta marzo de este año, dejando la entidad después de 37 años en el grupo de capitales español.

“A nombre de todo el directorio y de PFalimentos, damos la bienvenida a Claudio Melandri. Su trayectoria y visión serán un aporte al gobierno corporativo, a la estrategia de crecimiento sostenible de la empresa y al desarrollo de nuevos negocios”, señaló el directorio, según consignó un comunicado de la empresa nacional de multialimentos.

Además de Melandri, se acordó en la junta de accionistas la incorporación a la mesa directiva de Max Besser, quien se desempeñó hasta octubre de 2025 como gerente general de la compañía, en reemplazo de María Carolina Chacón, quien deja el directorio.

El directorio también agradeció a Esperanza Fernández y a María Carolina Chacón, quienes dejan la mesa directiva, "por su compromiso y su valiosa contribución durante el tiempo en que integraron esta instancia”.

Fernández comentó: “Mi labor en el directorio ha sido un honor y una responsabilidad que asumí comprometida con el legado familiar. Hoy la compañía integra nuevas miradas que, estoy segura, aportarán a su crecimiento”.

Así, el directorio de PFalimentos quedó conformado por Claudio Fernández, Manuel Fernández, Sergio Barrientos, Max Besser y Claudio Melandri.