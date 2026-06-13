Roberto Alvo preside industria aérea global con agenda centrada en jetfuel, descarbonización e infraestructura

El domingo 6 de junio, un chileno pasó a ocupar uno de los cargos de representación más importantes dentro de la industria aérea global. Roberto Alvo, CEO de Latam Airlines, asumió oficialmente como presidente de la junta directiva de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA).

Durante el periodo de un año –hasta la próxima junta general de IATA, que se llevará a cabo en Xiamen, China– Alvo liderará el órgano de gobierno de la asociación que reúne a 300 aerolíneas de todo el mundo, un 85% de todo el tráfico aéreo global. Tendrá que orientar las principales definiciones de la asociación y participar activamente de instancias de coordinación con gobiernos, reguladores, organismos internacionales y distintos actores del ecosistema aeronáutico.

La agenda del chileno, explicaron desde Latam, está enfocada en revisar y alzar la voz -en representación de sus pares- sobre los desafíos más relevantes que hoy enfrenta la aviación global. Entre ellos, las alzas en jetfuel, seguridad operacional, descarbonización de la industria, desarrollo de infraestructura aeroportuaria, experiencia de pasajeros y transformación digital.

Alvo fue anunciado en 2025 como sucesor de Luis Gallego, CEO de International Airlines Group, y fue escogido por la propia junta directiva para llegar al cargo. Esta hoy está conformada por CEOs y máximos ejecutivos de aerolíneas de todas partes del mundo, entre ellos, Hamad Al-Khater, CEO de Qatar Airways; Ibrahim Al-Omar, de Saudi Arabian Airlines; Walter Cho (Korean Airways); Adrian Neuhauser (Abra Group); Robert Isom (American Airlines); Michael Rousseau (Air Canadá); y Murat Şeker (Turkish Airlines); entre otros.