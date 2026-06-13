CMPC da sus primeros pasos para fabricar lignina, que mueve US$ 1.500 millones a nivel global

Este subproducto forestal ya es comercializado a escala industrial por gigantes como Suzano, Borregaard y Stora Enso.

CMPC, la firma emblema del grupo Matte, dio un paso decisivo en su estrategia de apostar por productos de mayor valor agregado. Junto a la Unidad de Desarrollo Tecnológico (UDT) de la Universidad de Concepción, pondrá a operar la primera planta piloto de producción de lignina del país, ubicada en Coronel.

La iniciativa, financiada íntegramente por la compañía forestal con una inversión de US$ 350 mil, marca el inicio de una apuesta por convertir un subproducto históricamente desaprovechado en una nueva línea de negocios con proyección global.

La lignina es el componente natural de la madera que durante décadas las plantas de celulosa quemaron como combustible. Representa cerca del 40% de la biomasa de la madera y su mercado global mueve unos US$ 1.500 millones anuales, con proyecciones de crecimiento sostenido hacia 2030. Empresas como la noruega Borregaard, la brasileña Suzano, las finlandesas Stora Enso y UPM ya la comercializan a escala industrial.

Bibiana Rubini, gerente de I+D y Bioeconomía de CMPC , explicó que la planta tiene una capacidad de producción de entre 2 toneladas y 5 toneladas anuales, pero que “permitirá generar los volúmenes necesarios para validar aplicaciones industriales que hoy no es posible simular con los pocos gramos que se producían en el laboratorio”.

El recorrido de CMPC con la lignina comenzó hace más de cinco años, señaló Rubini. Aunque tiene muchas aplicaciones, la compañía priorizará resinas y pegamentos para paneles de madera, caucho y neumáticos, espumas de poliuretano, baterías y pigmentos para tejidos. El norte estratégico es claro. “Nuestro objetivo principal es utilizar la lignina para la sustitución parcial -o total, si lo logramos- de materias primas de origen fósil”, afirmó la ejecutiva.