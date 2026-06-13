La ambiciosa apuesta de Viña VIK por el enoturismo de lujo

La viña VIK, ubicada en el valle de Millahue, Región de O’Higgins, destinará US$ 6 millones para aumentar su capacidad para recibir turistas en sus instalaciones que abarcan más de 4.300 hectáreas.

Con este desembolso, el hotel de la bodega pasará de 29 a 42 habitaciones, lo que representa un aumento de más de 40%. Asimismo, tendrá 15 habitaciones en su segmento más lujoso.

Con la expansión, el hotel facturaría más de US$ 4 millones adicionales al año al mantener una ocupación sostenida del 70%, con una tarifa promedio de US$ 1.200.

Además, el enclave de lujo hará una fuerte inversión en infraestructura wellness, que integrará terapias diversas con salas de privación sensorial, hammam, sauna seco, sauna infrarrojo, áreas de cold plunge y hot plunge, hot tub, salones de yoga, una piscina adicional, un gimnasio, así como un espacio especial para esparcimiento y contemplación de nuevas piezas de arte, además de los bungalows Puro VIK suspendidos en las laderas del valle.

“VIK se ha consolidado como una experiencia imperdible en Chile, y esta expansión busca seguir elevando el estándar, ofreciendo nuevas formas de vivir el vino, la naturaleza y el bienestar en un entorno único”, señaló el fundador del proyecto, Alex Vik.

En la misma línea, Carrie Vik destacó que las nuevas instalaciones fueron concebidas “para entregar experiencias diferenciadoras, integradas al paisaje y a la identidad del valle”.

Según explicaron en la firma, el nuevo Centro Wellness Puro VIK se emplaza en una ladera boscosa con vistas panorámicas a los viñedos y montañas del valle de Millahue, a pocos pasos del edificio principal.

El espacio integra prácticas de bienestar holístico, gastronomía orgánica basada en productos del propio huerto del viñedo y una arquitectura inspirada en pequeñas aldeas nórdicas, con pabellones independientes dedicados a tratamientos, yoga, pilates y áreas de descanso.

Todo el proceso de inversión se hará por etapas, y ya se inauguraron las dos nuevas salas de degustación y los ocho bungalows. El nuevo spa estará listo a finales de junio y las suites en agosto.

Con esta expansión, Chile se ubicará como el lugar de retiro de lujo más grande de VIK, superando a las propiedades que tienen en Uruguay y Milán.