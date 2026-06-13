La Generación Z está salvando la industria de los diamantes: compran joyas más caras y grandes
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Los jóvenes estadounidenses están revirtiendo años de caída en la industria de los diamante naturales. Según el último estudio de De Beers -basado en una encuesta a 18.500 mujeres-, la Generación Z representa el 23% de la demanda por valor pese a ser solo el 18% de la población, y gasta un promedio de US$ 4.080 por compra, casi el doble que los baby boomers.
El precio promedio de estas joyas subió 25%, desde US$ 3.242 en 2023 a US$ 4.063, y el tamaño de las piedras creció de 1,65 a 1,86 quilates, indicó la empresa.
El diamante natural sigue siendo la joya de lujo más deseada: el 11% de las encuestadas lo prefiere por sobre los diamantes de laboratorio (8%) y el oro (4%).
El cambio más relevante es el contexto de compra: aunque el mercado nupcial representa el 45% de la demanda joven, los compradores de esta generación adquieren diamantes para celebrar logros laborales, cumpleaños o como autoregalos. El beneficio se extiende a África: Botswana, Angola, Namibia, Sudáfrica y Lesoto, principales proveedores mundiales, observan con optimismo el repunte del mercado estadounidense.
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