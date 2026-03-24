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Cambios en Banco Santander: Rodrigo Vergara asume presidencia en reemplazo de Claudio Melandri

En la gerencia general y country head del grupo español se mantiene Andrés Trautmann.

Por: Nicolás Cáceres

Publicado: Martes 24 de marzo de 2026 a las 17:54 hrs.

Banco Santander Banca Gobierno Corporativo Cambios de administración Nicolás Cáceres
<p>El expresidente del Banco Central, Rodrigo Vergara, asumirá la presidencia de Banco Santander Chile.</p>

El expresidente del Banco Central, Rodrigo Vergara, asumirá la presidencia de Banco Santander Chile.

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