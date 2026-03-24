Cambios en Banco Santander: Rodrigo Vergara asume presidencia en reemplazo de Claudio Melandri
En la gerencia general y country head del grupo español se mantiene Andrés Trautmann.
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El histórico ejecutivo de Banco Santander Chile, Claudio Melandri dejará la entidad financiera después de 37 años en el grupo de capitales español.
A través de un hecho esencial a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), el gerente general y country head de Santander Chile, Andrés Trautmann, comunicó que Melandri dejó la presidencia del banco y su reemplazante es el extitular del Banco Central, Rodrigo Vergara, quien ocupaba la primera vicepresidencia de la entidad.
El cargo de director titular que dejó Melandri quedó vacante hasta la elección del directorio de la entidad, fijado para el 28 de abril, en el marco de la junta ordinaria de accionistas.
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