Spirit Airlines anuncia su cierre y el cese inmediato de sus operaciones

Spirit Airlines, una aerolínea irreverente que revolucionó el sector con sus anuncios provocadores y sus tarifas con grandes descuentos, anunció el sábado el cese de sus operaciones tras 34 años.

La aerolínea low cost, que llegó a operar cientos de vuelos diarios en sus aviones de color amarillo brillante y empleó a unas 17.000 personas, indicó que había "iniciado una reducción ordenada de las operaciones, con efecto inmediato".

Todos sus vuelos han sido cancelados y su servicio al cliente ya no está disponible, dijo la compañía en su sitio web.

"Estamos orgullosos del impacto de nuestro modelo de ultra bajo coste en la industria durante los últimos 34 años y esperábamos atender a nuestros clientes durante muchos años más", apuntó la firma en su comunicado.

La aerolínea informó a los clientes que podían recibir reembolsos, pero que no se les ayudaría a reservar vuelos con otras empresas.

El gobierno del presidente Donald Trump había considerado un rescate gubernamental para evitar la quiebra de la empresa, que tenía grandes problemas de liquidez, pero no se llegó a un acuerdo.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, dijo que los viajeros con vuelos reservados en Spirit podrían acceder por tiempo limitado a precios especiales en otras aerolíneas, y señaló que otras compañías ayudarán a los pilotos y auxiliares de vuelo de la firma quebrada a regresar a sus ciudades de origen.

En un comunicado, Duffy explicó que los afectados podían consultar con la compañía emisora de su tarjeta de crédito o su póliza de seguro de viaje para obtener información sobre los reembolsos.

Trump planteó la idea de un rescate la semana pasada después de que la empresa se viera envuelta en un proceso de quiebra por segunda vez en menos de dos años, con el precio del combustible para aviones disparado debido a la guerra con Irán.

El viernes por la tarde, Trump dijo que se estaba "analizando" la situación y que se había presentado a la aerolínea una "propuesta final" para una adquisición financiada con fondos públicos.

Spirit ha tenido dificultades financieras desde la pandemia, lastrada por el aumento de los costos operativos y el incremento de su deuda. Cuando solicitó la protección del Capítulo 11 en noviembre de 2024, había perdido ya más de US$ 2.500 millones desde principios de 2020.

La aerolínea volvió a solicitar protección por bancarrota en agosto de 2025, cuando reportó US$ 8.100 millones en deudas y 8.600 en activos, según documentos judiciales.

Los partidarios de un rescate —incluyendo sindicatos que representan a los pilotos, auxiliares de vuelo y trabajadores de pista de Spirit— alegaron que la quiebra dejaría a miles de estadounidenses sin trabajo y perjudicaría a los consumidores al reducir la competencia entre aerolíneas y aumentar las tarifas aéreas. Unos 17.000 empleos podrían verse afectados por el cierre, de acuerdo con el abogado de Spirit, Marshall Huebner.

Los viajeros y turistas con presupuestos más ajustados serán probablemente quienes sientan más la ausencia de Spirit, especialmente en lugares donde tenía una gran presencia, como Las Vegas y Fort Lauderdale y Orlando en Florida.

La aerolínea transportó a unos 1.7 millones de pasajeros nacionales en febrero, alrededor de medio millón menos que en el mismo mes de 2025, según la firma de análisis de aviación Cirium. Además, había reducido drásticamente su capacidad, con aproximadamente la mitad de asientos disponibles para este mes que en mayo de 2024.