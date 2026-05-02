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Spirit Airlines anuncia su cierre y el cese inmediato de sus operaciones

Spirit Airlines, una aerolínea irreverente que revolucionó el sector con sus anuncios provocadores y sus tarifas con grandes descuentos, anunció el sábado el cese de sus operaciones tras 34 años.

Por: Expansión

Publicado: Sábado 2 de mayo de 2026 a las 12:38 hrs.

Aerolíneas Estados Unidos quiebras Trump
<p>Spirit Airlines anuncia su cierre y el cese inmediato de sus operaciones</p>

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