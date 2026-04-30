FNE concluye en informe preliminar sobre el e-commerce y recomienda mayor transparencia a las plataformas

El organismo constató que el sector presenta algunas características que podrían generar riesgos para la competencia en el futuro y que justifican continuar monitoreando su evolución.

Una detallada radiografía sobre la evolución competitiva del comercio electrónico en el período 2019-2024 reveló la Fiscalía Nacional Económica (FNE) en el informe preliminar de su décimo Estudio de Mercado, recomendando una mayor transparencia a las plataformas.

El estudio -que tuvo un enfoque preventivo- consideró el comercio electrónico de bienes durables a consumidores finales. Sus objetivos principales fueron comprender en profundidad el funcionamiento competitivo de esta industria y de sus dinámicas y estrategias comerciales, e identificar oportunamente prácticas o condiciones que pudieran afectar su desenvolvimiento competitivo.

La FNE indagó -dijo- con especial atención el rol que cumplen las plataformas híbridas, que operan simultáneamente como vendedor directo, comprando y revendiendo productos por cuenta propia (1P), y como intermediarias de vendedores independientes (sellers) que las utilizan como canal de venta (3P), así como el rol de servicios complementarios como la logística y medios de pago, "concluyendo que actualmente el mercado no se encuentra cerrado para nuevos competidores y que entre los incumbentes se ejerce presión competitiva".

Sin embargo, el organismo constató que el sector presenta algunas características que podrían generar riesgos para la competencia en el futuro y que justifican continuar monitoreando la evolución del sector.

“Este estudio ha sido muy oportuno, pues nos ha permitido analizar preventivamente el comercio electrónico en Chile y comprender las dinámicas propias de un sector cada día más relevante para la economía y los consumidores.Concluimos que éste es un mercado que, en general, funciona competitivamente bien, y que seguiremos monitoreando su evolución para evitar que ciertas prácticas que hoy se observan lleguen a afectar la libre competencia”, sostuvo el Fiscal Nacional Económico, Jorge Grunberg.

Y añadió que la “irrupción del comercio online, especialmente a través de plataformas, ha modificado de manera estructural el funcionamiento del comercio minorista, más allá del impulso coyuntural asociado a la pandemia”.

Conclusiones y recomendación

Entre las conclusiones que arrojó el estudio está que, a nivel de plataformas, existe una estructura de mercado concentrada, en la cual hay un número reducido de actores relevantes.

Además, se consigan que el comercio a través de plataformas ha ido ganando terreno ante los formatos físicos y que en los grandes retailers los precios entre el canal electrónico y el físico pueden ser diferentes, ya que éstos en algunos casos se determinan en atención a variables específicas de cada canal y punto de venta, "siendo importantes los costos logísticos involucrados y las condiciones particulares de demanda".

Asimismo, la FNE detectó importantes sinergias entre el negocio financiero y el comercio electrónico. Ejemplo de lo anterior es que los medios de pago propios ofrecidos por algunas de las principales plataformas tienen un rol especialmente relevante, llegando a explicar, en algunos casos, más de la mitad del total de las transacciones online.

El organismo incluye una recomendación dirigida a los agentes que operan en el mercado, en ejercicio de la facultad que la ley le entrega a la FNE al efecto. Ella busca que los términos y condiciones que rigen la relación contractual entre las plataformas de comercio electrónico y sus sellers habituales cumplan con requisitos mínimos de transparencia y predictibilidad, a efectos de mitigar el riesgo de prácticas unilaterales potencialmente abusivas respecto de estos últimos.