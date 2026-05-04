El petróleo supera los US$ 115 el barril tras ataque de Irán a complejo energético en los Emiratos Árabes Unidos

La ola de ataques representa el aumento más notable de las tensiones desde el frágil acuerdo de alto el fuego entre Estados Unidos e Irán a principios de abril.

Los precios del petróleo se dispararon al volver a ser atacados infraestructuras energéticas críticas y buques cisterna en Medio Oriente, lo que supone una escalada significativa en la guerra entre Estados Unidos e Irán.

Los futuros del Brent se dispararon hasta cotizar cerca de los US$ 114 por barril después de que un ataque con drones iraníes provocara un incendio en una zona industrial petrolera clave en Fujairah, ciudad de los Emiratos Árabes Unidos. Los precios ya habían subido al inicio de la sesión, ya que se reportaron más ataques contra buques petroleros en el crítico estrecho de Ormuz.

La ola de ataques representa el aumento más notable de las tensiones desde el frágil acuerdo de alto el fuego entre Estados Unidos e Irán a principios de abril. Cada día que se bloquea el tránsito por esta ruta marítima vital, el mercado mundial pierde millones de barriles de petróleo y se intensifican los temores de una caída drástica de la demanda y una recesión económica global.

Fujairah es un importante centro de distribución de petróleo crudo y combustibles, y su ubicación fuera del estrecho de Ormuz ha adquirido mayor relevancia tanto para los Emiratos Árabes Unidos como para los mercados globales. El lunes, Irán "redefinió la zona de control" en el estrecho, que se extiende desde el sur del monte Mobarak en Irán hasta el sur de Fujairah, según informó la agencia semioficial Tasnim.

La escalada se produjo después de que el Presidente estadounidense Donald Trump anunciara los planes del ejército estadounidense para intentar restablecer el tránsito a través de la estratégica vía marítima a partir del lunes y ayudar a los buques varados a salir del Golfo Pérsico.

Sin embargo, varios armadores y un gestor naviero contactados por Bloomberg afirmaron que se necesitarían detalles más concretos sobre la posibilidad de volver a transitar por el estrecho de Ormuz, así como garantías sobre cuestiones clave como las minas y la seguridad frente a posibles ataques iraníes. Debido a la delicadeza del asunto, solicitaron permanecer en el anonimato.

Mientras tanto, el Comando Central de Estados Unidos informó que dos buques mercantes con bandera estadounidense lograron cruzar el estrecho, y añadió que las fuerzas armadas están trabajando activamente para restablecer el flujo comercial. A finales de febrero, había cinco buques mercantes con bandera estadounidense en el Golfo Pérsico, pero ninguno de ellos ha activado su sistema de identificación automática (AIS) desde hace semanas.

Durante el fin de semana, la OPEP+ acordó un aumento simbólico en los niveles de cuotas de junio, en un intento por transmitir la idea de que todo sigue igual tras la salida de los Emiratos Árabes Unidos. Mientras tanto, Abu Dabi promocionó sus propios planes de crecimiento.