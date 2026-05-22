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Trump pide a Warsh ser “totalmente independiente” al tomar su juramento como presidente de la Fed

"No me mires a mí, no mires a nadie, solo haz lo tuyo y haz un gran trabajo", le dijo el mandatario al nuevo líder del banco central de Estados Unidos.

Por: Agencias

Publicado: Viernes 22 de mayo de 2026 a las 12:25 hrs.

FED Reserva Federal Estados Unidos Trump Jerome Powell política monetaria tasa de interés
<p>Trump pide a Warsh ser “totalmente independiente” al tomar su juramento como presidente de la Fed</p>

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