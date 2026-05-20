Minutas Fed: funcionarios pidieron en abril que el banco central abandonara su sesgo de flexibilización monetaria

Las actas de la última reunión ponen de manifiesto la creciente preocupación por el aumento de la inflación provocado por la guerra de Irán.

Las preocupaciones de los funcionarios de la Reserva Federal sobre el repunte de la inflación provocado por la guerra de Irán se intensificaron el mes pasado, y un número cada vez mayor de ellos dijo que el banco central debería sentar las bases para una posible alza de las tasas de interés.

Además, la mayoría de los responsables a cargo de la política monetaria de la Fed, en su reunión del 28 y 29 de abril, señalaron que podría ser necesario un cierto endurecimiento de la política monetaria si la inflación continúa situándose de forma persistente por encima del objetivo del 2% del banco central.

"Para hacer frente a esta posibilidad, muchos participantes indicaron que hubieran preferido eliminar del comunicado posterior a la reunión el lenguaje que sugería un sesgo hacia la relajación en cuanto a la probable dirección de las futuras decisiones del Comité sobre las tasas de interés", mostraron las minutas de la reunión.

El resumen de la reunión con mayor cantidad de disensos en una generación añadió detalles cruciales sobre los cambios en dos bloques que esperan dar la bienvenida al nuevo presidente, Kevin Warsh: uno cada vez mayor, receloso de la inflación derivada de la guerra y de cualquier conversación sobre futuros recortes de tasas, y otro cada vez más reducido que sigue inclinándose por reducir los costos de financiación.

La principal culpable de la creciente postura más restrictiva de los responsables monetarios fue, una vez más, la presión inflacionaria agravada por la guerra liderada por Estados Unidos e Israel contra Irán. El conflicto, que ya dura casi tres meses, ha disparado los precios de la energía y ha intensificado las presiones sobre los costos en una gama cada vez mayor de bienes y servicios.

Las minutas mostraron que la reunión de abril, la última presidida por Jerome Powell, fue la segunda consecutiva en la que un mayor número de autoridades consideró apropiada una subida de tasas si la inflación se mantenía por sobre el objetivo, en comparación con la reunión anterior.

Warsh, quien afirma disfrutar de una "buena disputa familiar" y ha expuesto argumentos a favor de tasas más bajos, jurará su cargo como presidente de la Fed en una ceremonia en la Casa Blanca, liderada por el Presidente Donald Trump, quien lo nombró y ha sido explícito en sus exigencias de profundos recortes de tipos.

Las actas evidenciaron la dificultad de lograr una política monetaria más expansiva, aunque el propio Trump ha restado importancia a esas expectativas recientemente.

El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, su sigla en inglés), el organismo de la Reserva Federal encargado de fijar las tasas de interés, mantuvo sin cambios su tasa de política monetaria a corto plazo en un rango de 3,50% a 3,75% el mes pasado, pero cuatro miembros del comité discreparon, la mayor cantidad desde 1992.

Además, las disidencias fueron mixtas. Un funcionario, el gobernador Stephen Miran, otro nombramiento de Trump que dejará la Fed el viernes para ceder su puesto a Warsh, discrepó nuevamente a favor de un recorte de tasas. Otros tres, por su parte, discreparon por el uso continuo de un lenguaje en el comunicado que sugiere que la Fed aún podría reducir el costo del crédito.